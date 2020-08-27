快訊

單片口罩、熔噴布徵收價調漲 10月起通路口罩恐漲價

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一連兩日沙灘現狗屍 香港大灣肚沙灘現兩膠籠藏12具貓狗屍體

香港01 / 邵沛琳
香港第四大島嶼南丫島（Lamma Island）的大灣肚沙灘，發現沙灘有2個綁有索帶的膠籠，籠內有12具貓狗屍， 圖截自香港01
香港第四大島嶼南丫島（Lamma Island）的大灣肚沙灘，發現沙灘有2個綁有索帶的膠籠，籠內有12具貓狗屍， 圖截自香港01

一連兩日沙灘現動物屍體！今日（27日）早上7時40分，香港第四大島嶼南丫島（Lamma Island）的大灣肚沙灘，發現沙灘有2個綁有索帶的膠籠，他赫見籠內有12具貓狗屍，立即報警。現場可見，該2個膠籠相距約100米，每個籠各載有6具貓狗屍體，牠們已嚴重腐爛並傳出惡臭，屍體由香港愛護動物協會職員檢走。案件暫列殘酷對待動物，交由香港警務處長洲分區的刑事調查隊第1隊調查。

另外昨日（26日）港港島南區赤柱黃麻角徑的對開石灘，有人發現1個灰色寵物籠內，藏有3具狗屍。早前，海關截停1艘走私快艇檢獲12隻狗，疑有居內地港人「走私」愛犬北上團聚。至於今次事件，不排除有走私客為逃避執法人員追截，將貓狗連籠拋落海，釀成慘劇。

早前警方及海關採取反走私行動，發現2艘快艇駛向梅窩碼頭，人員之後追擊及截停快艇。於快艇檢獲12隻狗，牠們被困在4個寵物籠內，品種包括貴婦犬、摩天使、約瑟爹利及松鼠狗等，所有狗均有植入晶片，不排除有人飼養。

早前海關指，救起的狗隻全部有晶片註冊，是有人飼養的犬隻，初步相信新冠肺炎疫情下，港人返內地居住，為避14天強制檢疫冒險以走私形式，由香港托運狗隻往內地團聚；至於今日及昨日的沙灘動物屍體事件，不排除有不法分子於走私途中，為了逃避執法人員追截，將貓狗連籠拋落海，釀成慘劇。

延伸閱讀：

赤柱黃麻角徑對開石灘現多條狗屍 警跟進調查

狗主走私愛犬北上團聚？水警海關反走私救12隻狗　檢3700萬元雜貨

文章授權轉載自《香港01》

走私 海關 寵物 港警

相關新聞

一連兩日沙灘現狗屍 香港大灣肚沙灘現兩膠籠藏12具貓狗屍體

一連兩日沙灘現動物屍體！今日（27日）早上7時40分，香港第四大島嶼南丫島（Lamma Island）的大灣肚沙灘，發現沙灘有2個綁有索帶的膠籠，他赫見籠內有12具貓狗屍，立即報警。現場可見，該2個膠籠相距約100米，每個籠各載有6具貓狗屍體，牠們已嚴重腐爛並傳出惡臭，屍體由香港愛護動物協會職員檢走。案件暫列殘酷對待動物，交由香港警務處長洲分區的刑事調查隊第1隊調查。

幼兒園拍球視頻 3000萬外國網友圍觀

近日，一條中國幼兒園小朋友拍球的視頻在推特火了。在10秒的視頻中，小朋友們整齊畫一地拍球展現團結合作精神，引發眾多外國網友熱議。

女兒被綁架…歹徒要50萬贖金 媽媽砍價到3萬3

浙江金華市一位婦人接到女兒的電話，話筒那頭傳來女兒的呼救聲，一名男子開口勒索要50萬元（約7.2萬美元），如果不從就要剝光衣服傷害她女兒。婦人沉住氣，冷靜地跟綁匪談判，最後成功將贖金「殺價」到3萬3000元（約4800美元）。她的應對方式，引來網友點讚：「真的太機智了！」

網課上太多 大陸小學生上半年近視率暴增15.2%

新冠肺炎疫情對大陸中小學生意外造成另一種傷害—近視變多了。據中新網報導，大陸教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任...

安徽糧官涉貪逃7年落網 被抓時正割腕自殺

安徽省天長市糧油（集團）總公司喬田糧站前站長錢勁，涉嫌挪用公款110萬元人民幣(約16萬美元)外逃，2013年6月，天長市人民檢察院對其立案偵查。今年7月16日，錢勁在湖北省應城市被抓捕歸案時，他正在割腕自殺。

可移動防護屏、抗菌銅線編織物料 為防疫設計的電影院座椅亮相

鑑於近日香港確診數字降低，政府參考各界意見後，昨日（8月26日）宣布放寬限制，允許戲院、美容院等行業重開。 然而，大家亦不容鬆懈，注意衛生。設計公司LAYER近日則設計出專為新冠肺炎而設的戲院座椅，為大家帶來額外保障。

巴威直撲遼寧！中共建政以來登陸東北最強颱風

巴威颱風上周從台灣東北方輕掠而過後一路北上，今天上午8時30分左右，已經在大陸與北韓交界附近的朝鮮平安北道沿海登陸，登陸...

西銀高鐵 預計年底開通

中國鐵路蘭州局集團公司26日披露獲悉，8月26日上午，隨著最後一對500公尺長鋼軌鋪設到位，西銀（陝西西安到寧夏銀川）高...

600多年歷史 西安鐘樓修繕後重新開放

寶頂重新貼金、更換部分琉璃瓦及方椽……有600多年歷史的西安鐘樓經過修繕，於8月26日重新開放。

石家莊地鐵延長 2號線開通

中國中鐵電氣化局26日消息，大陸河北省石家莊地鐵2號線一期26日正式開通試運營，石家莊地鐵運營里程增至61.6公里。

愛在七夕… 「愛心」紅燈表白 一年一「杜」

25日是七夕情人節，湖南省長沙市的交通號誌紅燈都變成「紅愛心」，讓民眾一度以為眼花了。為七夕花心思的還有安全套品牌，「杜蕾斯」七夕文案上熱搜，網友又讚又酸，「污出新天際，果然是老司機」。

男殺前妻埋屍化糞池 盜款15萬元去玩

廣西梧州女子楊蘭（化名）日前到玉林市前夫家陪孩子過生日，後被前夫陳某殺害。事後，陳某通過手機轉走她15萬元人民幣(約2.2萬美元)，然後和一幫朋友出去旅遊。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。