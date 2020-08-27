一連兩日沙灘現狗屍 香港大灣肚沙灘現兩膠籠藏12具貓狗屍體

一連兩日沙灘現動物屍體！今日（27日）早上7時40分，香港第四大島嶼南丫島（Lamma Island）的大灣肚沙灘，發現沙灘有2個綁有索帶的膠籠，他赫見籠內有12具貓狗屍，立即報警。現場可見，該2個膠籠相距約100米，每個籠各載有6具貓狗屍體，牠們已嚴重腐爛並傳出惡臭，屍體由香港愛護動物協會職員檢走。案件暫列殘酷對待動物，交由香港警務處長洲分區的刑事調查隊第1隊調查。

另外昨日（26日）港港島南區赤柱黃麻角徑的對開石灘，有人發現1個灰色寵物籠內，藏有3具狗屍。早前，海關截停1艘走私快艇檢獲12隻狗，疑有居內地港人「走私」愛犬北上團聚。至於今次事件，不排除有走私客為逃避執法人員追截，將貓狗連籠拋落海，釀成慘劇。

早前警方及海關採取反走私行動，發現2艘快艇駛向梅窩碼頭，人員之後追擊及截停快艇。於快艇檢獲12隻狗，牠們被困在4個寵物籠內，品種包括貴婦犬、摩天使、約瑟爹利及松鼠狗等，所有狗均有植入晶片，不排除有人飼養。

早前海關指，救起的狗隻全部有晶片註冊，是有人飼養的犬隻，初步相信新冠肺炎疫情下，港人返內地居住，為避14天強制檢疫冒險以走私形式，由香港托運狗隻往內地團聚；至於今日及昨日的沙灘動物屍體事件，不排除有不法分子於走私途中，為了逃避執法人員追截，將貓狗連籠拋落海，釀成慘劇。

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文章授權轉載自《香港01》