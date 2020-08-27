幼兒園拍球視頻 3000萬外國網友圍觀

近日，一條中國幼兒園小朋友拍球的視頻在推特火了。在10秒的視頻中，小朋友們整齊畫一地拍球展現團結合作精神，引發眾多外國網友熱議。

來源：YouTube

海外網報導：這條視頻在推特配文「中國幼兒園遊戲：合作」。視頻中，幾十個小朋友在學校操場圍成一個大圈，每人雙手有節奏地同時拍著兩個球。每拍四下，小朋友都會往右錯一步，拍下一位小朋友手上的兩個球。他們喊著口號，沒有人出錯，非常可愛且整齊。

這條視頻至今已有3360萬人觀看，15萬人轉發，點贊數超過56萬。許多網友留言感慨這些小朋友優秀的合作能力。有網友評論：「喜歡孩子們的表現」「很厲害」。

還有人稱，「這條視頻已經在我腦中播放2天了」。還有人表示自己不行：「我身體不協調，肯定會毀了這個表演」。

還有網友打趣NBA重視這些小朋友，「NBA，他們要來了」。另一位記者表示，自己要做一定會搞砸。英國一位自由撰稿人則稱讓人印象深刻。