女兒被綁架…歹徒要50萬贖金 媽媽砍價到3萬3

浙江金華市一位婦人接到女兒的電話，話筒那頭傳來女兒的呼救聲，一名男子開口勒索要50萬元（約7.2萬美元），如果不從就要剝光衣服傷害她女兒。婦人沉住氣，冷靜地跟綁匪談判，最後成功將贖金「殺價」到3萬3000元（約4800美元）。她的應對方式，引來網友點讚：「真的太機智了！」

錢江晚報報導，在金華市武義縣一間工廠上班的劉媽媽突然手機響起，電話顯示是在深圳工作的女兒打來的。電話剛接通，就聽到女兒呼救：「媽媽，我被人打了，有人綁架我！」

隨後，電話裡一個男子張口就要50萬，並威脅說如果不給錢，就扒光女兒的衣服進行傷害。

劉媽媽說：「老大，我沒有50萬，只有3萬3000！」綁匪無奈之下，答應了收到3萬3000就放了劉媽媽的女兒，前提是劉媽媽不能報警聲張。50萬到3萬3，0.66折！劉媽媽沒想到這個價格竟然就談成了。

劉媽媽偷偷按下錄音鍵，堅持要再聽一次女兒的聲音才肯給錢，電話中女兒的聲音還是帶著哭腔，重複著說現在沒打她了。劉媽媽確定不了女兒的聲音，就問綁匪：「我在哪？你問我女兒，告訴我，我現在在哪裡！」

「你不是在江西嗎？」綁匪反問劉媽媽，並強調其女兒一直在哭。

江西是劉媽媽的戶籍地，而她夫妻倆在浙江武義打工都好多年了，如果真的女兒被綁，連媽媽的電話號碼都說了，沒道理打工的地址說不出來啊。

她決定先拖住綁匪，悄悄通知劉爸爸讓他盡快聯繫女兒。「你等我一下……我現在已經暈了！」劉媽媽不斷喘著粗氣，說話也斷斷續續，「我已經掙扎著從地上爬起來了……我真的是……我已經沒辦法了……」。

另一邊，劉爸爸也終於聯繫上女兒，女兒平安無事。劉媽媽確認女兒安全後，毫不猶豫掛斷了綁匪電話，拿著電話錄音第一時間來到派出所報案。值班民警了解事情後，紛紛誇讚劉媽媽的沉著機智，直言「太厲害了！」。

劉媽媽不好意思地說，「萬萬沒想到自己能遇上這種事！還好之前看過防詐騙的傳單，留了個心眼」。