安徽糧官涉貪逃7年落網 被抓時正割腕自殺

安徽省天長市糧油（集團）總公司喬田糧站前站長錢勁，涉嫌挪用公款110萬元人民幣(約16萬美元)外逃，2013年6月，天長市人民檢察院對其立案偵查。今年7月16日，錢勁在湖北省應城市被抓捕歸案時，他正在割腕自殺。

安徽日報報導，7月16日，湖北省應城市某公寓裡，「我就是你們要抓的人，想不到你們開鎖這麼快……」當破門而入的辦案人員出現在正要割腕自殺的錢勁床前時，他做夢都沒想到，自認為設計得天衣無縫的逃亡生活終於在七年後終結。

1968年5月出生的錢勁，從入伍、入黨、進入天長市糧食系統工作，到2008年1月調任喬田糧站站長。

但他的工資遠遠不夠家庭開支，還欠下10多萬元債務。2013年6月，錢勁以外購小麥的名義，從糧站出納會計處打了110萬元購糧借條，並取出現金。他把多年的債務結清，帶著剩下的65萬元和以前在街上撿到的叫「李登榮」的身分證，於2013年6月7日踏上逃亡路。

今年7月16日，在湖北省應城市某公寓裡，錢勁聽到有人上樓敲門，透過貓眼，他發現來人帶著口罩，不敢開門。過了幾分鐘，錢勁又聽到輕輕的腳步聲，看到又上來幾個人，還聽到在議論如何開門鎖。「抓我的人終於來了……」錢勁自言自語，並拿出新買的菜刀割腕自殺。就在此時，辦案人員破門而入，迅速地給他包紮止血，送往醫院縫合傷口。

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