中國宣布取消人體器官移植醫療機構等級限制

中央社 / 台北27日電

中國人體器官移植議題一直飽受爭議，外媒過去也曾揭露「器官黑市」等。中國國家衛健委近日則宣布新的器官移植臨床規範，其中取消「開展人體器官移植技術的醫療機構等級限制」。

根據中國國家衛生健康委員會公告，這份「人體器官移植技術臨床應用管理規範（2020年版）」於8月24日下發各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團衛健委。

公告表示，規範取消開展人體器官移植技術的醫療機構等級限制、人體器官移植醫師相關手術例數要求、相關專業診療規範中進行規定的人體捐獻器官保存過程冷缺血時間等非技術管理類要求，以及醫療機構開展人體器官移植手術例數要求等。

規範並新增人體器官移植技術臨床應用應當由經省級衛生健康行政部門或軍隊衛生部門認定的人體器官移植醫師施行，同時增加對醫療機構展開相關移植項目的人體器官移植醫師數量、腦死亡判定技術人員及移植數據網路直報人員的相關要求。

規範也調整部分人體器官移植手術術前必查項目；對醫療機構內人體器官移植醫師准入、移植手術實施、倫理審查程序、移植品質管理等提出具體要求。同時明確規範使用中國人體器官分配與共享電腦系統（COTRS），術後72小時內完成相關數據上報。

公告宣稱，為進一步規範和加強人體器官移植技術臨床應用管理，中國國家衛健委集合專家於2019年啟動修訂「肝臟、腎臟、心臟、肺臟移植技術管理規範」，形成上述管理規範。2006年印發的「肝臟、腎臟、心臟、肺臟移植技術管理規範」則在新的規範公布後同時廢止。

據英國廣播公司（BBC）中文網報導，在2015年以前，中國移植手術中2/3的移植器官來自死囚，部分死刑犯被槍決後，醫護人員便立即在刑場著手取出可用的臟器。

這種做法一直受到國際批評，人權團體更指控有不少器官是在未經死囚家屬同意的情況下摘取，但中國官方否認有關指控。

當局在2015年1月1日起宣布全面停止使用死囚器官作為移植供體來源，公民逝世後自願器官捐獻將成為器官移植使用的唯一管道。但BBC仍在當年8月揭露了「人體器官黑市」，並引述官員表示，全面停用死囚器官作為移植供體很難落實。

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