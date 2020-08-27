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可移動防護屏、抗菌銅線編織物料 為防疫設計的電影院座椅亮相

香港01 / 陳婷楓
為肺炎而設戲院座椅sequel seat（LAYER）
為肺炎而設戲院座椅sequel seat（LAYER）

鑑於近日確診數字降低，香港政府參考各界意見後，昨日（8月26日）宣布放寬限制，允許戲院、美容院等行業重開。然而，大家亦不容鬆懈，注意衛生。設計公司LAYER近日則設計出專為新冠肺炎而設的戲院座椅，為大家帶來額外保障。

LAYER是家設計策略（Design Strategy）公司。設計策略的工作在於推測出企業的外部環境當中的有利及不利條件，以及構成的威脅，再分析競爭對手的長處、短處及實施策略，兩相對照，綜合考慮制定能在競爭中取得勝利的戰略。

LAYER雲集來自世界各地的設計師、工程師、藝術家、研究者、品牌專員及專家，致力以設計讓生活變得更方便有趣。過去他們除了利用科技設計糅合時尚感及舒適度的座椅之外，作品亦曾涉獵科技產品、裝置藝術品及界面設計。過去不乏知名品牌與他們合作，包括Google、NIKE、Samsung、Aesop等。

有見疫情大大影響日常生活及業界收入，LAYER決定發揮所長，設計出Sequel Seat，讓大家能在後新冠肺炎時期安心入戲院看戲。

其實早在新冠肺炎於全球大爆發前，LAYER便與美國一家戲院公司合作研發座椅。可惜近月由於肺炎持續肆虐，計劃一直延後。LAYER卻想到不如在Sequel Seat添加一些防護功能，在提昇觀眾的觀影體驗之餘，同時為觀眾帶來一份保護。

Sequel Seat除了附有一般戲院座椅常見的扶手外，另附設一塊可移動的防護屏，藉此分隔觀眾。在衛生情況許可之下，防護屏可被輕易拆除，情侶入場亦不怕就被此防護屏阻隔。另外，Sequel Seat採用了含有抗菌銅線的編織物料，再由3D技術無縫編織，不單止能夠杜絕細菌及穢物匿藏於縫隙的可能性，此物料更在測試中證實具有耐污、耐水的性能，即使是飲料、油脂及汗液亦能輕易擦拭乾淨，確保衛生。

除了提高座椅的防污功效外，Sequel Seat亦不乏其他高性能設備：椅子前方能夠拉起，而座椅扶手處更設有可以調校座椅傾斜度、溫度、腰部支撐力度的鍵盤，亦設有求助鍵，讓用家可將座椅自由調整至舒適的位置。另外，座椅頭枕位置備有揚聲器，為觀眾營造了身臨其境的音頻體驗，並將戲院體驗提升至家中無法獲得的水平。

不少女士入戲院看戲時需要將包包放在大腿上，LAYER更體貼地在Sequel Seat背部加設衣帽鉤，讓大家可以將隨身物件掛起，更舒適地看戲。

在美學方面，LAYER從Wes Anderson電影中取得靈感，將傳統戲院座椅常見的紅藍綠，改成粉紅及粉藍色，如同置身《布達佩斯大酒店》，相信將令不少女生為此著迷。

LAYER更體貼地在sequel seat背部加設衣帽鉤。（LAYER）
LAYER更體貼地在sequel seat背部加設衣帽鉤。（LAYER）

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文章授權轉載自《香港01》

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