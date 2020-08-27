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石家莊地鐵延長 2號線開通
中國中鐵電氣化局26日消息，大陸河北省石家莊地鐵2號線一期26日正式開通試運營，石家莊地鐵運營里程增至61.6公里。
據中新社報導，石家莊地鐵2號線一期北起西古城站，南至嘉華站，線路途經勝利南街、建設大街、勝利北街等路段，貫穿主城區人口密集、交通繁忙的中心地帶，全長15.5公里，共設車站15座，在北國商城站、石家莊站分別與已運營的地鐵1號線、3號線換乘。2號線行車間隔為高峰6分半、平峰10分鐘，單程運行時間約30分鐘。
為保證石家莊地鐵2號線與已開通運營的1號線、3號線運行系統實現「無縫連接」，作為控制地鐵運行的「神經脈絡」—通信、信號專業的施工質量至關重要。
據中國中鐵電氣化局石家莊地鐵項目負責人指出，在施工中，項目部推行「樣板引路、首件定標」作業法，全過程卡控工程安全質量，採用了電纜間預留爬架，有效減少電纜的自然磨損，延長使用壽命，提高接地系統的安全性；電源線與控制線走線分離，增加安全距離，減少電磁干擾；廣泛採用激光測量儀等先進工機具，全面推行機械化施工，嚴格控制施工誤差，提高施工安裝的精度，確保線路開通後的安全穩定運行。
中國中鐵電氣化局表示，石家莊地鐵2號線一期的開通，進一步填充了主城區軌道交通基本骨架，將極大緩解路面交通壓力；同時，2號線一期線路與1、3號線形成環線換乘關係，提高市民乘地鐵出行的便利性，將引領石家莊軌道交通邁入網絡化運營新時代。
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