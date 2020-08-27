西銀高鐵 預計年底開通

中國鐵路蘭州局集團公司26日披露獲悉，8月26日上午，隨著最後一對500公尺長鋼軌鋪設到位，西銀（陝西西安到寧夏銀川）高鐵甘寧段與陝西段接軌，標誌著西銀高鐵全線鋪軌工程完成。西銀高鐵預計今年年底前開通運營。屆時，西安至銀川列車運行時間將由現在的14個小時縮短至3小時左右。

中新社報導，西銀高鐵南起陝西省省會西安，向西北經陝西省咸陽市、甘肅省慶陽市、寧夏吳忠市後，接入寧夏首府銀川市。西銀高鐵全長618公里，其中甘寧段全長425公里，陝西段全長193公里，設計速度每小時250公里，並預留每小時350公里的有砟高鐵（即軌道下鋪設枕木，目前大陸高鐵多屬無砟高鐵）提速條件。該高鐵於2015年年底開工建設，建設工期5年，計畫於2020年年底建成通車。

承擔全線軌道施工任務的中鐵一局西銀高鐵甘寧段舖架項目部負責人王小剛表示，西銀高鐵甘寧段2018年12月1日開始鋪軌，陝西段已於今年6月18日完成鋪軌任務。本次鋪軌使用的是中國大陸最先進的CPG500型鋪軌機，該設備自動化程度高、鋪設線路質量高，可實現長鋼軌鋪設和軌枕佈設同步進行。

西銀高鐵作為中國大陸中長期鐵路網規劃中「八縱八橫」高鐵網包（銀）海通道的重要組成部分，是中國大陸國內一次性建成里程最長的有砟客運專線，預計今年年底前開通運營。

屆時，西安至銀川列車運行時間將由現在的14個小時縮短至3小時左右，對促進區域經濟社會發展、加快中國大陸西部地區脫貧攻堅等具有重要意義。