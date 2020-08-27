600多年歷史 西安鐘樓修繕後重新開放

寶頂重新貼金、更換部分琉璃瓦及方椽……有600多年歷史的西安鐘樓經過修繕，於8月26日重新開放。

新華社報導，西安鐘樓位於陝西省西安市中心，明城墻內東西南北四條大街的交匯處，建於明太祖洪武十七年（1384年），初建於今西安市廣濟街北口，與鼓樓相對，明神宗萬曆十年（1582年）整體遷移於今址。600多年過去了，這座古老的建築依然挺拔屹立。

據西安市鐘鼓樓博物館館長王磊表示，由於長期受風吹日曬、飄雨塵積等因素影響，鐘樓出現了瓦頂雨水滲漏、椽望局部破損糟朽、油飾起皮脫落、飾面霉變、寶頂油飾局部脫皮等病害。

為使鐘樓文物本體能夠「祛病延年」，經大陸國家文物局、陜西省文物局等相關部門批准，西安市鐘鼓樓博物館從6月10日開始對鐘樓寶頂、屋面、檐口、飛椽、外金柱等進行閉館修繕。

本次修繕是1949年以來對鐘樓進行的第六次修繕。王磊說，此次修繕過程中難度最大的是對寶頂進行修繕。此次對寶頂貼金共用了3800餘張金箔，貼金箔完成後除了美觀，還可以對寶頂起到防雨防腐的作用。

在修繕過程中，文物修復工作者對從鐘樓上拆下來的琉璃瓦、方椽均進行了登記、編號，保存完整的琉璃瓦和方椽繼續放在原位置上使用。在修繕過程中，專業人員還對鐘樓整體結構和承重進行持續的結構變形監測，監測數據均在正常範圍內。