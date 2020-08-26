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情關難過 靠資助念完書的碩士畢業生跳珠江殉情

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電

愛心人士資助9年的湖南大學碩士生陳陸洋，因為女友和他分手，竟爬上廣州塔旁的獵德大橋橋欄，縱身跳入珠江。陳陸洋畢業僅工作一年就將生命停留在29歲。他留下的18篇日記，記錄生前與女友感情經歷…。

今日女報譚里和工作室微信公眾號報導，陳陸洋雖然家貧，但從小成績優秀，在愛心人士幫助下在中南大學本科學業後，又在湖南大學土木工程專業研究生就讀。

愛心人士林鋒表示，2011年8月，新寧縣委統戰部組織「愛心圓夢大學」公益活動，他被安排的幫扶對象正是陳陸洋。此後他便堅持對他的資助，承擔了他的學費。直到2019年7月，陳陸洋入職廣州一家大型國企工作，林鋒才停止對他的資助。

8月6日，林鋒到新寧縣豐田鄉陳陸洋的家裡。半個月前，陳陸洋已被親人草草安葬。

據報導，讓哥哥陳立平深感懊悔和自責的是，他原本有可能阻止這場悲劇的發生。

今年6月6日下午，陳立平突然接到自稱陳陸洋前女友藍藍發來的手機短信。藍藍告訴陳立平，陳陸洋情緒不好，希望他能打電話去開導一下。隨後，藍藍還轉發一條陳陸洋發給她的短信。

陳陸洋發給藍藍的這條短信顯示，他似乎無法接受藍藍和他分手的現實：「你執意不面對我們的過去，失去了那就去死吧，以後看到大海或者珠江，請記得我…。」短信裡，陳陸洋流露出跳江的念頭。

接到藍藍轉來的短信，陳立平第一時間給弟弟陳陸洋打了電話。

除了勸導，陳立平還罵了弟弟，不過，忙於生計，這位35歲的單親爸爸沒有及時出現在弟弟身邊。

據報導，6月28日一早，傳來陳陸洋跳江的消息。悲痛之餘，陳立平也有一個巨大的疑惑，靠著愛心人士資助，已經邁過人生最大的坎，從不服輸的弟弟陳陸洋，是什麼壓垮他生命的最後一根稻草？在整理陳陸洋遺物的當時，其自殺前寫下的18篇日記，解開這個謎團。

日記記錄陳陸洋生前與女友感情經歷，在跳江當天，他在日記中寫下：「結束了，我愛你，也愛這個世界，但是你的自私與冷漠無情拋棄了我！」、「我那麼努力的去實現我們的未來，去實現對你的承諾，你竟然可以這樣說不愛就不愛了。」、「我對人生失去了期待，沒有力氣了，不想努力了。」、「我的心跳再也不隨你而動了，因為它根本就不會再跳動了。」

有記者聯繫陳陸洋的女朋友藍藍，試圖了解更多信息，藍藍發來短信：「我還沒整理好心情，我也在傷心中，不能接受採訪！」

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