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羨慕！廈大送物理學科新生「鑽戒」

世界日報 / 中國新聞組／福州26日電

七夕情人節剛過，廈門大學強基計畫的物理學科新生將收到跟著錄取通知書一起到的「鑽戒」。

廈門日報報導，廈大招辦日前預告說，今年強基計畫錄取通知書即將寄出。招辦官方微信還曬出了強基計畫招生的學院給學生們準備的見面禮。

今年高招首次推出的強基計畫，是為了探索多維度考核評價模式，選拔在數學類、物理學、化學類、生物科學、歷史學、哲學等專業領域有志向、有興趣、有天賦的青年學生進行專門培養，為國家重大戰略領域輸送後備人才。廈大是教育部公布的試點高校之一。

據報導，今年廈大「強基計畫」六大學科都給新生準備了禮物，其中尤以「物理學」最為奪目，它是「鑽戒」！

這枚「鑽戒」由莫桑石做成，莫桑石是世界上最閃亮的寶石，硬度僅次於鑽石，是世界上第二堅硬的寶石，它的明亮度，光澤度和火彩，甚至超過了鑽石。

不過，在廈門大學物理科學與技術學院的教授眼中，莫桑石其實就是碳化矽，是今天半導體行業裡的最前沿的科技成果，被業內視為第三代半導體材料的碳化矽晶體。據介紹，經過20幾年積累，這個學院在碳化矽紫外光點探測器、功率器件、材料生長等方面取得系列成果。用大白話說，教授們可以自己合成碳化矽，他們把好的晶體拿去做芯片，其餘材料加工為「鑽戒」。

這枚「鑽戒」也飽含深意。上面寫著：贈你一枚鑽戒 從此情定終身 期待與你一起愛廈大、愛物理。

廈門 半導體

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