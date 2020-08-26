貼心丈夫主動要求陪產 事後見妻產子竟覺得「噁心」提離婚

大陸一名準媽媽即將臨盆，老公見太太情緒相當緊張，便表示願意陪太太生產，但沒想到當寶寶平安產下後，老公的態度竟開始變得冷淡，事後更稱「想起陪產的過程就覺得噁心」，甚至揚言要離婚。

據《新浪新聞》報導，大陸一名孕婦即將臨盆，由於是生產的第一胎，這名孕婦特別緊張，她的老公見狀後便表示願意陪太太進產房陪產。生產過程相當痛苦，在丈夫的陪伴下，孕婦情緒平穩許多，忍住分娩的劇痛，最後順利生下寶寶。不過，小孩平安產下後，她的老公竟產生180度大轉變。

她的老公自從到產房陪產後，就不願意親近太太與寶寶，夫妻也經常為一點小事爭執，甚至還導致2人分房睡，這讓太太非常不解。原以為是寶寶半夜哭鬧導致老公態度冷淡，便答應分房睡的要求，沒想到老公事後竟丟下一句話，「我一想起妳生產的樣子，我就覺得害怕，甚至看見妳就覺得噁心」，甚至揚言要離婚。

這件事讓許多準媽媽開始思考「到底要不要老公陪產？」，有人就說「從懷孕到孩子出生是需要老公參與的，這樣他會更有責任感，會更理解母親的偉大」、「讓老公聽見寶寶的第一次哭聲，讓他明白身分已經轉變了，也就代表以後的責任會更大」。

不過也有人不希望老公陪產，有人就說「生怕老公看過之後會有心理陰影」、「如果老公容易暈眩的話，最好不要讓他陪產，怕他以後會有後遺症」、「老公陪產會影響我的注意力，而且他看了會心疼的」。