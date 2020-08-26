聽新聞
test
0:00 / 0:00
擔心死後癲癇前夫拖累兒女 失業女子輕生先將他勒死
因失業後壓力過大，四川內江市隆昌女子李某產生輕生念頭。然而，她擔心自己死後，身患腦萎縮疾病、生活基本不能自理的前夫陳某給子女增加負擔，遂在準備輕生前將離婚後仍生活在一起的陳某勒死。
紅星新聞報導，該案去年7月發生在隆昌城區。1969年出生的李某和陳某育有一兒一女，去年3月，夫妻倆離婚後，李某放心不下患腦萎縮、癲癇等疾病且生活基本不能自理的陳某，兩人仍生活在一起。
在庭審中，李某稱，案發前她因失業絕望了，很焦慮，無法入睡，進而產生輕生念頭。李某還稱，她想若把前夫留給子女照顧，會增加子女負擔。所以，她就想自己死之前，把前夫勒死。
有了這樣的想法，去年7月14日凌晨，她從家中找出一根白色尼龍繩，走到陳某房間，將尼龍繩套在陳某脖頸上，將其勒死。
李某在勒死前夫後，跳水輕生未成。今年8月24日，中國裁判文書網公開該案一審判決書，李某因犯故意殺人罪，被判處有期徒刑11年，剝奪政治權利2年。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言