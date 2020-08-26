擔心死後癲癇前夫拖累兒女 失業女子輕生先將他勒死

因失業後壓力過大，四川內江市隆昌女子李某產生輕生念頭。然而，她擔心自己死後，身患腦萎縮疾病、生活基本不能自理的前夫陳某給子女增加負擔，遂在準備輕生前將離婚後仍生活在一起的陳某勒死。

紅星新聞報導，該案去年7月發生在隆昌城區。1969年出生的李某和陳某育有一兒一女，去年3月，夫妻倆離婚後，李某放心不下患腦萎縮、癲癇等疾病且生活基本不能自理的陳某，兩人仍生活在一起。

在庭審中，李某稱，案發前她因失業絕望了，很焦慮，無法入睡，進而產生輕生念頭。李某還稱，她想若把前夫留給子女照顧，會增加子女負擔。所以，她就想自己死之前，把前夫勒死。

有了這樣的想法，去年7月14日凌晨，她從家中找出一根白色尼龍繩，走到陳某房間，將尼龍繩套在陳某脖頸上，將其勒死。

李某在勒死前夫後，跳水輕生未成。今年8月24日，中國裁判文書網公開該案一審判決書，李某因犯故意殺人罪，被判處有期徒刑11年，剝奪政治權利2年。

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