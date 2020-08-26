男殺前妻埋屍化糞池 盜款15萬元去玩

廣西梧州女子楊蘭（化名）日前到玉林市前夫家陪孩子過生日，後被前夫陳某殺害。事後，陳某通過手機轉走她15萬元人民幣(約2.2萬美元)，然後和一幫朋友出去旅遊。

南國早報微信公號報導，陳某的家位於玉林市玉州區。楊蘭被掩埋在路邊一個廢棄的化糞池裡，距離陳某家不到300米。化糞池被一片竹林包圍著，地上還有三把鐵鍬，以及大量的橡膠手套。「工具是警方留下的，我們現在都不敢進去。」一名村民說。

據陳某向警方交代，7月15日凌晨，他將楊蘭殺害後，藏屍在家中衣櫃，等到7月16日凌晨，他再把遺體搬到化糞池，然後用泥土和垃圾填埋，進而掩蓋屍臭味。事發後，陳某不放心，曾幾次返回來看。

8月23日，玉林警方根據陳某指認，從化糞池中挖出遺體，但由於掩埋時間已久，面部已無法辨認。目前，警方正在進行屍檢和DNA比對工作。掩埋點現場有橡膠手套。

據了解，「我們也是等到警察上門，才知道這個事情。」陳某父母坦言，雖然他們生活在一起，但平時很少有交流。

周邊鄰居稱，他們和陳家人並不熟悉，只知道對方做蔬菜批發生意，「男方性格內向少言寡語，而女方經常不在家，一年也不見兩回」。

陳某父母稱，楊蘭和兒子的脾氣都不好，兩人經常為瑣事吵架。8月25日，陳某母親收拾東西時，發現陳某在2019年12月寫的9篇日記，大多與吵架有關。

據了解，陳某此前在接受媒體採訪時，曾懷疑楊蘭有外遇，並且認為她是因此才離婚的。「我曾經跑去梧州求她復婚，但她不同意，躲著我。」

據陳某向警方供述，事發當晚，他要確認楊蘭是否有外遇，於是搶她的手機。其間，兩人發生衝突。陳某為了不讓她出聲，用手臂勒住她的脖子，後來越勒越用勁，最終導致她死亡。

「都離婚了，不能是感情糾紛啊！」在楊蘭家人看來，事情根本原因是陳某覬覦楊蘭的錢財。據了解，在楊蘭死後，陳某將她銀行卡上15萬元轉到自己帳號上，然後和一幫朋友出去旅遊。

目前，案件還在進一步調查中。