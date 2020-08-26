愛在七夕… 「愛心」紅燈表白 一年一「杜」

25日是七夕情人節，湖南省長沙市的交通號誌紅燈都變成「紅愛心」，讓民眾一度以為眼花了。為七夕花心思的還有安全套品牌，「杜蕾斯」七夕文案上熱搜，網友又讚又酸，「污出新天際，果然是老司機」。

環球網報導，為了迎接七夕節，長沙交警交通設施大隊連夜施工，將五一商圈周邊路口信號燈紅燈改為愛心狀，吸引不少人拍照打卡。

長沙交警表示，將交通信號燈紅燈臨時改造為愛心，提倡「愛TA就護TA安全」的活動，呼籲市民遵守信號燈、禮讓斑馬線，暖心過七夕。

不少網友留言，「長沙交通信號燈都出來撩人啦！」、「連紅燈都是愛你的形狀！」、「這畫面太浪漫，暖哭了」。

另據「南門看客」報導，今年七夕第一個因為文案上熱搜的品牌，居然是久違的杜蕾斯。熱搜的起因還要追溯到杜蕾斯今年發布的七夕海報—「一年一杜，晚點結束。」官博還配了一句文案：「今晚，讓鵲鵲兒等久一點。」

杜蕾斯海報深深淺淺的藍色主視覺，既和七夕鵲橋、銀河的顏色相對應，又和杜蕾斯的品牌色吻合。而文案中不僅巧借諧音，語氣也十分曖昧繾綣，充滿暗示的意味。吸睛之餘，也讓杜蕾斯上熱搜了。