香港學者稱 或許我們該降低對新冠疫苗的期待

香港日前傳出全球首例新冠肺炎康復者二次感染病例，對此香港大學生物醫學學院教授金冬雁接受上海《澎湃新聞》專訪時表示，這顯示人類可能沒有辦法在短期內將新冠病毒完全清除。

金冬雁說，「它（新冠病毒）有可能變成和引起普通感冒的冠狀病毒一樣，不需要其他的動物宿主，在人體裡面常年流轉、自然循環。」他指出，或許我們應該把對疫苗的期待降低。

香港大學微生物學系團隊本月24日發布一項研究成果，證實了全球首例新冠肺炎康復者二次感染病例，金冬雁與該團隊有研究合作。

金冬雁稱，病毒分類學研究顯示，該名患者第一次感染的病毒株是3-4月在美國或英國收集到的病毒株的「近親」，第二次感染的病毒株則與7-8月在瑞士和英國收集到的病毒株最為接近。

該患者再度確診後，入院時已檢測不出其體內有抗體，因此研究團隊最終確定其為康復後再次受到感染，而非「復陽」。

金冬雁解釋稱，「復陽」是指留存在人體內的新冠病毒一直都沒有被清除或清除乾淨。多數情況下，這些病毒已沒有活性，多為病毒的基因碎片。

「所以現在對復陽最接近的一種解釋，就是機體在恢復期清除一些被病毒損害了的細胞的時候，病毒的基因（核酸）被集體免疫攻擊後的碎片被檢測出來了。」

金冬雁表示，這次確認二次感染新冠的患者，其第一次被感染的病毒細胞已經被完全清除，繼而再次感染了不同病毒毒株的新冠病毒。這就屬於第二次感染，而不是復陽。

他指出，患者的第二次感染有兩個明顯特徵，一是具有無症狀特點但仍有傳染性，另一個則是其傳染窗口期縮短了。

金冬雁指出，若不是該名患者在入境普篩時被檢測出呈陽性，沒有人會發現他再次感染了新冠肺炎。這是因為上次感染後的免疫記憶還在，新冠病毒可以進入人體，但沒有進入其肺部，顯現出症狀。該患者二次感染後，病毒主要出現在鼻腔，肺部和呼吸道氣管幾乎沒有檢測到病毒。

金冬雁解釋，「因為我們鼻腔防止病毒感染的主要途徑是黏膜免疫，而新冠病毒感染後所產生的黏膜免疫記憶較弱，所以第二次感染時，鼻腔裡會複製出比較高濃度的新冠病毒。」

正因如此，患者若打噴嚏，就可能就將高濃度的新冠病毒傳播出去。

但他也強調，「在第一次感染的時候，（入院）10天內患者都沒有出現抗體。但在第二次感染之後，患者（入院）5天內就出現了抗體。」這表明，患者在第二次感染後，具有高度傳染性的時間縮短了，也代表他具有一定的再次免疫能力。

今年6月，重慶醫科大學研究人員在國際醫學期刊發表的一項研究曾指出，在新冠病毒無症狀感染者、輕症患者恢復期，免疫抗體普遍會在2至3個月內顯著下降。德國一項研究也顯示，患者痊癒後仍有可能再次感染新冠病毒。

因此，金冬雁認為，這次二次確診的無症狀患者給了我們很大的啟示。「疫苗實際上可能不能防止再次感染，特別是完全防止再次感染，這可能做不到。」

不過，金冬雁也表示，如果打疫苗或一些經初次感染的人在下次被感染時，不會再表現出任何症狀，也就達到我們接種疫苗的效果，亦即防止重症患者的出現。