大陸國產飛機添新成員 領雁AG50輕型運動飛機首飛

由中國航空工業集團自主研製的「領雁」AG50 輕型運動飛機，在經過 12 分鐘平穩飛行後，於26日上午8時50分在湖北荊門安全著陸，未來可以用於推廣航空運動或是初級教練機，甚至應用於農藥噴灑。

搜狐新聞報導，首席試飛員黃傑在飛機著陸後報告：「飛機按計劃完成首飛任務，各系統工作正常，狀態良好！」至此，大陸國產AG系列通用飛機家族又增添了新的成員，用戶將有更多的選擇機型，以滿足更廣泛的需求。

AG50飛機由航空工業通飛所屬航空工業特飛所自主研製，是大陸大力發展通航產業為契機，堅持深化通用航空供給側結構性改革，針對航空俱樂部、通航公司、飛行學校以及私人飛行的市場需求，量身打造的一款高安全、高舒適、低成本輕型運動飛機。

AG50飛機採用並列雙座、上單翼、常規尾翼布局，流線型機身，前三點固定式起落架，最大起飛重量650公斤，有效載荷245公斤，最大航程650公里，最大飛行速度每小時222公里。

大陸媒體報導稱，AG50飛機具有良好的氣動特性，失速速度低，並標配整機降落傘，有效提高人機安全性；採用低成本複合材料機體、自主研製的綜合航電系統、全機推拉鋼索操縱系統，選裝普通汽車用油的ROTAX 912發動機，製造成本和運行成本低，具有良好的經濟性。