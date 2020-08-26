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離台最近的福平鐵路進入通車倒計時 最快年底前開通
隨著幾聲汽笛長鳴，兩列分別載重2000多噸的貨運列車，駛上福建平潭海峽公鐵大橋，這裡是世界最長的跨海公路鐵路兩用大橋，代表離台灣最近的鐵路「福平鐵路」已進入通車倒計時，最快於今年底前開通，屆時火車將直達福建第一大島平潭。
新華社報導，經過近7年建設，作為福（州）平（潭）鐵路關鍵性工程，這座大橋正在進行6天的靜態荷載試驗。與此同時，施工者正在鐵路全線緊張進行「精調作業」，這些工作都是為福平鐵路下個月開始的聯調聯試做準備。
距台灣新竹僅68海里的平潭，是大陸離台灣最近之處，福平鐵路全長約88公里，設計時速200公里，有16座隧道、34座橋樑，與多條公路鐵路線臨近或交叉，施工難度大，尤其是平潭海峽風大、浪高、流急、岩硬，曾被視為建橋「禁區」。
「精調作業」是新建鐵路聯調聯試前關鍵的工序，對鋼軌軌距、水準和空間扭曲進行多次精細調整，確保線路開通後列車平穩安全運行。
在福平鐵路烏龍江大橋，幾十名工人在軌道間操作著各種設備，他們每天要完成約2.5公里鐵軌的精調作業。
建築面積約5.4萬平方公尺的平潭高鐵站已到收尾階段，預計10月下旬交付。
平潭綜合實驗區鐵路建設辦公室主任丁玉仁表示，大陸於2010年設立平潭綜合實驗區，探索建設「兩岸同胞共同家園」，福平鐵路平潭站在設計、技術和規模等方面都進行了提前規劃，建成後將是全大陸鐵路客運站中規模最大的側平式站房，並預留了進一步發展建設空間。
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