聽新聞
test
0:00 / 0:00
新華社：大陸離台灣最近的鐵路 可望年底前通車
新華社26日發自福州的報導稱，24日晚間，兩列分別載重2,000餘噸的貨運列車，駛上福建平潭海峽公鐵大橋，象徵「祖國大陸離台灣島最近的鐵路—福平鐵路已進入通車『倒計時』」。
報導稱，福建平潭海峽公鐵大橋是目前全世界最長的跨海公路鐵路兩用大橋，為福（州）平（潭）鐵路關鍵性工程。經過近7年建設，福平鐵路可望於今年底前通車，屆時火車將可直達福建第一大島平潭。
新華社指出，「距台灣新竹僅68海里的平潭，是祖國大陸離台灣島最近處。」
大陸2016年發布的中長期鐵路規劃提出的「京台高鐵」，其中北線方案就是從福平鐵路經海底隧道，通往台灣新竹。因此，福平鐵路不僅被視為是大陸推動「京台高鐵」的前期工程，也被稱為是「京台高鐵的咽喉」。
新華社表示，福平鐵路全長約88公里，設計時速200公里，有16座隧道、34座橋梁，與多條公路鐵路線臨近或交叉，施工難度大。尤其是平潭海峽風大、浪高、流急、岩硬，曾被視為建橋「禁區」。
另，建築面積約5.4萬平方公尺（約1.6萬坪）的平潭高鐵站也已進入收尾階段，預計10月下旬交付。
大陸於2010年設立平潭綜合實驗區，就提出要在此探索建設「兩岸同胞共同家園」。新華社稱，福平鐵路平潭站在設計、技術和規模等方面都進行了提前規劃，建成後將是大陸全國鐵路客運站中規模最大的側平式站房，並且預留了進一步發展建設空間。
平潭綜合實驗區鐵路建設辦公室主任丁玉仁說，「平潭站正面的幾座塔樓，看起來像海島上的燈塔，寓意引導思鄉的遊子歸航。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言