新華社：大陸離台灣最近的鐵路 可望年底前通車

新華社26日發自福州的報導稱，24日晚間，兩列分別載重2,000餘噸的貨運列車，駛上福建平潭海峽公鐵大橋，象徵「祖國大陸離台灣島最近的鐵路—福平鐵路已進入通車『倒計時』」。

報導稱，福建平潭海峽公鐵大橋是目前全世界最長的跨海公路鐵路兩用大橋，為福（州）平（潭）鐵路關鍵性工程。經過近7年建設，福平鐵路可望於今年底前通車，屆時火車將可直達福建第一大島平潭。

新華社指出，「距台灣新竹僅68海里的平潭，是祖國大陸離台灣島最近處。」

大陸2016年發布的中長期鐵路規劃提出的「京台高鐵」，其中北線方案就是從福平鐵路經海底隧道，通往台灣新竹。因此，福平鐵路不僅被視為是大陸推動「京台高鐵」的前期工程，也被稱為是「京台高鐵的咽喉」。

新華社表示，福平鐵路全長約88公里，設計時速200公里，有16座隧道、34座橋梁，與多條公路鐵路線臨近或交叉，施工難度大。尤其是平潭海峽風大、浪高、流急、岩硬，曾被視為建橋「禁區」。

另，建築面積約5.4萬平方公尺（約1.6萬坪）的平潭高鐵站也已進入收尾階段，預計10月下旬交付。

大陸於2010年設立平潭綜合實驗區，就提出要在此探索建設「兩岸同胞共同家園」。新華社稱，福平鐵路平潭站在設計、技術和規模等方面都進行了提前規劃，建成後將是大陸全國鐵路客運站中規模最大的側平式站房，並且預留了進一步發展建設空間。

平潭綜合實驗區鐵路建設辦公室主任丁玉仁說，「平潭站正面的幾座塔樓，看起來像海島上的燈塔，寓意引導思鄉的遊子歸航。」