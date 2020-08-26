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那蓮賽巧節 點米成畫迎七夕

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
七夕乞巧穿針 8月25日，傳統七夕節，北京植物園舉辦七夕節風俗「乞巧穿針」刺繡體驗和「案頭清供」古典插花藝術表演活動，感受傳統文化魅力。（中新社）
七夕乞巧穿針 8月25日，傳統七夕節，北京植物園舉辦七夕節風俗「乞巧穿針」刺繡體驗和「案頭清供」古典插花藝術表演活動，感受傳統文化魅力。（中新社）

一支牙籤、一根棉籤、一瓶膠水、幾碟染米……秋日午後，56歲的曹文碧坐在自家的院子裡「作畫」，慕名而來的求學者邊觀摩邊讚嘆。經過「指點」，尋常米粒化作鴛鴦戲水圖，躍然紙上。

新華社報導，「點米成畫」是流傳於廣西南寧市蒲廟鎮孟連村那蓮街的民間傳統手工技藝，至今已有兩百多年歷史。七夕節，又稱乞巧節，是中國民間傳統節日。每年七夕，當地都舉辦「賽巧」活動，點米成畫和刺繡、織布等女紅手藝成為主要競賽內容。

「點米成畫，得將米一粒粒點進去，讓『五穀』變成一幅幅色彩亮麗的畫作。」曹文碧表示，將大米、黍子、小麥、高粱、豆類等穀物染色，然後在畫紙或畫布上蘸上漿糊，點畫出自己想要的圖案。芝麻、瓜子、魚骨等也常常被曹文碧製作成畫。

作畫手法看似簡單，卻需要極大的細心和耐心。「搭配好顏色便成功了一半，但顏色漸變確實考驗眼力和手藝，有了漸變色的畫作才好看。」曹文碧說，點米成畫講究色差和立體感，畫作裡有的地方需要放置整粒米，有的卻只能選半粒，製作人必須沉得下心好好琢磨。在她的經驗中，製作簡單的點米畫只需一兩天，複雜的要耗時一個多月。

當地人點米作畫時，喜歡以「牛郎織女」的美麗傳說進行創作，寄託對家庭和睦、美好愛情的追求。此外，蓮花、錦鯉以及豬、馬、牛等形象也較為常見。

「00後」女孩禤漢婷是廣西民族大學學生，近日和幾位同學慕名前來學習點米成畫。經過曹文碧的教學，她很快掌握了作畫方法，並製作了一幅「牛郎織女鵲橋會」，打算將畫作送給父母。

「製作不難，材料也容易獲得，以後我可以教家人作畫方法，這能給生活帶來不少樂趣。」禤漢婷說。

近年來，那蓮賽巧節、點米成畫相繼被列入廣西自治區級非物質文化遺產，畫作頻頻亮相「壯族三月三」等大型活動現場。

曹文碧作為相關代表性傳承人，對作畫技藝進行創新，開設培訓班、送課進校園、進社區，並應邀赴新加坡、馬來西亞東南亞國家展演，傳承點米成畫技藝。

七夕 馬來西亞 東南亞

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