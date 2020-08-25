馬路中央低頭綁鞋帶被後方貨車碾死 警方：雙方都有責任

馬路上低頭綁鞋帶，竟被後方車輛碾壓慘死！日前大陸廣東省一名女子下班後走在路上低頭滑手機，隨後發現自己鞋帶鬆了便蹲下來綁鞋帶，不料女子背後的小貨車剛卸完貨正在倒車時，沒有注意到後方的女子就直接碾壓過去，意外過程全都被路口的監視器拍下，畫面相當觸目驚心。

根據《 東莞時間網 》報導，近日廣東省東莞市黃江鎮一名女子剛在某科創園區下班後走出廠房，一路上都在低頭滑手機，當時她發現自己的鞋帶鬆了，就蹲在馬路上綁鞋帶，這時距離女子大約7-8公尺處有一輛輕型廂型車正在倒車，由於正值傍晚視線不佳，女子背對車輛、且剛好位在駕駛視線盲區，沒想到下一秒女子就這樣直接被車輪碾壓，不幸當場身亡。

警方表示，由於小貨車剛好碾壓到女子頭部，因此搶救後仍回天乏術，經過初步了解這起交通事故雙方都有責任，因為女子在行走時注意力全都集中在手機上，並在路中間逗留，行人應該遵守交通規則，而貨車司機則應該在啟動前注意繞車一圈查看後方情況，目前案件仍在進一步調查中。