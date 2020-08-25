3歲當吃播？她被餵成35公斤 網轟：孩子不是生財工具

近日，暱稱「佩琪」的小網紅引發眾網友關注，因為年僅三歲的她，體重已飆升至35公斤，被質疑是父母強迫她進食「吃播」賺錢。有律師表示，佩琪的監護人可能涉嫌虐待；視頻平台則表示，因為對佩琪帳號的投訴密度變大，平台已封禁周其視頻與帳號，目前已搜索不到相關影片。

香港01報導，在佩琪母親為女兒開設的帳號中，粉絲雖然只有5000多人，但個別影片的最高點閱達55.6萬次，而帳號內最早上載的片段日期是2018年10月，當時佩琪才1歲半，身型尚未暴漲；後來2歲半的佩琪再出現鏡頭前，體重卻已達25公斤，今年5月的她體重更超過30公斤。

據了解，三個月前的一段視頻則稱，「三歲66斤胖妹……馬上突破100斤」。一個月前的視頻，更是將「超重」、「能吃」作為標題吸引點擊：「70斤三歲小胖妞爸爸帶他吃飯，狂飲一瓶飲料半只雞一碗粉好厲害」。

報導指出，不少網民提醒不要讓佩琪暴食、應做檢測、注意飲食均衡，但佩琪的父母卻視若無睹，繼續讓孩子燒肉、炸雞、烤腸等高熱量食物，還多次興奮地宣布：「馬上突破100斤（50公斤）了！」。即便佩琪曾在飲食過程中央求「別弄了、別弄了」，但父母卻還是一邊嘴上答應，一邊把她剛吃空的盤子加滿。

另一片段中，佩琪的雙腳因身體過重而變形，走起路來搖搖晃晃，亦曾把玩具車坐爛。面對網友質疑，佩琪母親曾指佩琪父親是「一個沒用的男人，也不賺錢」，似在暗示全家只能靠女兒吃播賺錢。

網民紛紛留言，「天真爛漫的來到這個世上，遇到這樣一對骯髒的父母」、「沒有人報警救救小朋友嗎？孩子不是父母的私產，不是他們的生財之器」。

有律師指出，佩琪的監護人或涉嫌虐待，3歲的孩子，「對自己的行為幾乎沒有認知能力，其父母作為監護人應對其身體狀況有所了解，不能進行填鴨式撫養。被虐待者的其他近親屬可以向有關單位控告，及時制止這種行為。」

紅星新聞報導，涉事的影片平台負責人表示，此前已監控到佩琪的視頻及網友的反饋，由於佩琪帳號的投訴密度變大，平台已經於上周封禁了其視頻和帳號。