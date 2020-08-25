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廣西教授夫婦陳屍家中 兒「住了兩天才走」涉重嫌

世界日報 / 中國新聞組／上海25日電

廣西民族大學一名女教授陳麗琴及其律師丈夫黃貴普，日前被發現陳屍自家屋內，死亡多日。經調查，發現他們的兒子涉有重嫌，且已逃往國外；近日，柬埔寨警方通報，在多方合作下逮捕了一名中國籍男子，目前正在核查該人身分。

澎湃新聞報導，夫婦倆的22歲兒子黃陳陽，在朋友和網路上都未留下多少痕跡，親戚們甚至不知道他究竟在哪讀書，有人說在寧波和南寧，也有家屬稱，黃陳陽今年才剛剛大學畢業，想去新加坡留學。女教授的同事則表示，黃陳陽的學校「不在南寧、寧波，也不算國外留學，是在蘇州的西交利物浦大學」。

一名親屬指出，黃陳陽年少時「是個頑皮的孩子」，但隨著年齡的增長，逐漸變得「話少、抑鬱」；在鄰居的眼中，黃陳陽「喜戴頭巾、內向、宅男」。而他的一名高中同學則表示，其性格偏激、極端，容易被一點點小事激怒。

據報導，陳教授的弟弟最先發現姊姊、姊夫遇害。當時，黃貴普躺在門口地板上，頭部受傷，還戴著口罩，可能剛進門，陳麗琴則躺在書房，腹部有被砍傷的痕跡，且屋內「空調被調低了」；兩人親屬也證實，黃陳陽在家中住了兩天才走的，8月4日夫婦遇害，到8月10日才被發現。

黃家的親屬表示，黃貴普大學畢業後先在大新縣工作，後到南寧當了一名律師。此外，天眼查信息顯示，黃貴普律師擔任註冊資本高達8081萬人民幣的廣西鴻盤國際物流有限公司副董事長，以及該公司名下的廣西鴻盤置業有限公司副董事長。

廣西民族大學一名老師指出，陳麗琴為人平和，平常與人沒有爭執，在學業上盡職盡責，是名優秀的學科骨幹。而對於黃陳陽，該老師稱，在他還是小學生的時候，曾在學院組織的一次旅遊中見過，但並未留下印象，後來也沒有接觸。

據夫婦二人的親屬稱，目前他們掌握的情況也有限，正等待警方的調查和通知。

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