大理宣傳畫被指「辣眼」 官方為她「穿內衣」

大理白族作家施懷基日前接到網友反應，指雲南省大理市大理鎮一幅宣傳畫「低俗」，於是他發微博調侃「請把內衣給這位白族姑娘穿上！」次日，大理官方回應稱，核查後就要求相關部門整改，已整改完畢；施懷基隨後又發了一則微博，稱改過來的白族姑娘好看多了。

澎湃新聞報導，相關圖片顯示，宣傳壁畫中，一名少數民族女子衣著不得體。有網友稱，畫中人物是白族女子，而白族女子的穿法並非和宣傳畫中一樣，也有人說如此畫法會引起遊客不適。

大理市委宣傳部獲悉網友們對宣傳畫的指責後，大理鎮政府迅速核查，發現該宣傳畫位於大理鎮五華社區，並要求相關部門進行整改工作。目前，宣傳畫中「衣著不當」處已補上。

至於該宣傳畫是哪方畫的、宣傳畫的設計初衷是什麼，大理市委宣傳部表示暫不清楚，尚在了解中。