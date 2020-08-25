茅台前老總劉自力 受賄1800萬判11年
貴州省黔南州中級人民法院24日一審公開宣判中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委前副書記、副董事長、總經理劉自力受賄案，對劉自力以受賄罪判處有期徒刑11年6個月，並處罰金100萬元（人民幣，下同）；對劉自力受賄所得財物折合逾1854萬及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。
香港01報導，經審理查明：2008年至2018年，劉自力利用擔任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理等職務之便，在獲得茅台酒經營權、批准購酒指標等事項上為他人謀取利益，直接或通過妻子、女兒收受財物共計折合逾1854萬。
據報導，法院認為，劉自力身為國家工作人員，利用職務上的便利，在獲取茅台酒經營權、批准購酒指標等事項上為他人謀取利益，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪。劉自力歸案後如實供述犯罪事實，主動交代辦案機關未掌握線索的大部分犯罪事實，當庭認罪悔罪。案發後，積極協助辦案機關退繳部分贓款，具有法定和酌定從輕處罰情節，依法應予從輕處罰。法庭遂作出上述判決。
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