茅台前老總劉自力 受賄1800萬判11年

一位中年男子在湖南常德火車站突然發病倒地，兩名趕火車的女孩立刻停下來施救，分別進行心肺復甦與人工呼吸，雖然最終搶救無效，但整個過程被拍下傳上網，網友大力稱讚。但網路上也出現「兩名女孩最終因為沒有行醫資格被男子家屬告上法庭」的說法，引發關注，當事人表示「有受到傷害，但不想糾結」。

2020-08-24 16:10