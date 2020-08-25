718分考上清華 湖南一中學獎50萬現金

湖南省岳陽市文郡洋沙湖中學日前舉行新生開學典禮暨頒獎儀式，為46位優秀學子送出了1萬至50萬（人民幣，下同，約7.2萬美元）不等現金獎勵。其中以理科718分被清華大學錄取的杜青雲獲獎50萬，以文科664分被北京大學錄取的朱施蓉獲獎30萬。

新湖南報導，文郡洋沙湖中學副校長鄧偉表示，在今年高考中，共有359位學生參與考試，其中650分以上17人，600分以上89人，最高分718分。

據報導，一年前杜青雲進了文郡洋沙湖中學，選擇復讀再戰高考。學習成績向來優異的他，今年4月返校後有點浮躁，難以靜下心來學習。校方了解情況後，邀請心理諮詢專家馮洪與杜青雲進交流。馮洪建議老師用任務導向來輔導杜青雲，即每天布置學習任務給他，完成後他就可以進行自主學習。

為此，學校還專門拿出一間空教室給杜青雲單獨使用。杜青雲表示，這一調整確實幫助他回歸到靜心備考的狀態，學習效率提升了很多，心理狀態也更加輕鬆。

報導稱，朱施蓉在學習中也曾焦慮緊張過。她說去年11月曾連續失眠超過半個月，老師們知道後都紛紛幫忙想辦法，有的送牛奶過來，有的陪她跑步，有的給她燉營養湯，還有的老師給她做心理疏導。

擔任該校一複讀班班主任的老師楊秀蘭說：「我們的教育理念是『復讀不是重複而是重塑』，選擇復讀的考生學情、心理等情況各不相同，要讓他們輕鬆上陣尋求突破，最重要的還是因材施教。」學校會根據每位學生的實際情況制定適合的學習目標和學習計畫，並定期調整。為了幫助學生更好調整狀態，學校還專門配備了專業的心理諮詢師，學生可以隨時求助。