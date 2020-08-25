線上「選課師」興起 幫10後挑網課

受新冠肺炎疫情影響，今年在線教育培訓著實「火」了一把，有孩子的朋友都知道，現在網路培訓機構太多，於是，一個新職業冒了出來──「選課師」，就是給家長、10後的孩子做「軍師」，幫助他們從海量的網課中，針對孩子的個性和能力、選出最適合的課，做個性化的推薦。那麼選課師具體怎麼選課？選得課靠譜嗎？

央視新聞報導，90後的選課師徐艾葶表示，這其實是一個篩選機制，家長先把孩子的基本情況告訴選課師，然後選課師再根據行業經驗去給他篩選出一至三家機構，再通過試聽，會根據孩子上課表現和老師的課堂引導能力，給孩子判斷是否適合這個課程。

在徐艾葶所經營的「選課說」淘寶店鋪，可看到提供關於VIPKID、編程貓等多種課程的選課服務，價格大多為人民幣10元（約美1.4元）左右。像徐艾葶一樣，現在有相當一批人在選課這個領域找到了工作機會。

選課師新職業興起的背後，是正在加速發展的在線教育，入局、耕耘、獲客，一輪新的角力已經展開。數據顯示，在線教育行業的競爭一直在加劇，今年1至7月，共有2.5萬家在線教育企業注冊，平均每天新增120家。供給和需求雙雙暴發之下，選課師職業走紅。

一家選課淘寶教育小二恆宇說，選課相關的搜索熱度其實從3月份開始就有了一個明顯的暴發，環比上漲了三倍，之後熱度一直在持續。