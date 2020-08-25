電影《八佰》熱映 上海四行倉庫參觀者驟增

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸抗日電影「八佰」熱映，許多民眾在晉元廣場留影。(香港文匯網)
大陸抗日電影「八佰」熱映，許多民眾在晉元廣場留影。(香港文匯網)

大陸電影院重新開放後首部上映的新片《八佰》在這個暑期激發了觀眾深厚愛國熱情。影片上映只短短三天，片中「四行倉庫保衛戰」的真實所在地-上海四行倉庫抗日紀念地也迎來了參觀人數的驟增，達到了平日的兩倍多。

據香港文匯網，館方透露，四行倉庫參觀採用網上預約制，截止目前，三天後的預約都已經滿額。而即便是周一閉館日當天，門口依然有大批的觀眾前來駐足、獻花和留影。

《八佰》是7月20日大陸電影復工以來新上映的第一部大片，主要講述1937年淞滬抗戰期間，謝晉元將軍率領「八百壯士」死守四行倉庫，抵抗日本侵略的故事。今年也是抗日戰爭勝利75周年，這樣一部熱血大片，也極大激發了觀眾的愛國熱情。截止目前，影片票房已經突破9億元人民幣。

而可能令電影商意想不到的是，位於上海的四行倉庫原址連日來也被觀眾「擠爆」。上個周末至今，天天參觀預約滿額。不少乘興而來的觀眾，即便無法進入現場，也會在館外的晉元紀念廣場久久駐足，拍照留念。

對於上海市民來說，泥城橋(現名西藏路橋)腳下的四行倉庫是非常熟悉的抗戰遺址。「四行」倉庫，是當時上海大陸、金城、鹽業和中南四家銀行的聯合倉庫，因此得名。1937年抗戰打響，氣焰囂張的日本侵略者曾揚言「一個月中佔領上海」、「三個月滅亡中國」，然而在此處就遭遇了謝晉元率領的將士們的殊死抵抗。

直至十月下旬，日軍仍沒有攻下四行倉庫，而謝晉元和累計到此參加戰鬥的四百多將士浴血奮戰的壯舉也極大鼓舞了中國軍民，海內外媒體爭相報導。1937年10月29日的《大公報》亦曾有標題為《八百壯士決死戰，萬千市民爭慰勞》的報導，並配發短評《向八百壯士致敬》。此後，由夏之秋譜曲的歌曲《歌八百壯士》更是轟動世界華人圈，直到現在，兩岸的抗戰老兵們仍會哼唱「中國不會亡，你看民族英雄謝團長，中國一定強……」。

八十多年來，四行倉庫這座上海建築史上唯一的歐式建築倉庫也被視為上海乃至全中國奮起抵禦外來侵略的標誌，而一直受到保護，並建起了紀念館。紀念館外還有「晉元路」和「晉元中學」。

上海 抗日戰爭 抗戰

延伸閱讀

美媒：大陸開始恢復正常生活 上海餐廳酒吧擠滿人潮

侯孝賢獲第57屆金馬終身成就獎：我喜歡電影，我拍電影

陳木勝執導30年 警匪、動作片代言人 5度獲提名金像獎

上海通報台灣境外移入個案 陸方未提供詳細資訊

相關新聞

廣東民眾25日起可申請澳門旅遊

廣州市公安局出入境管理支隊24日公布「關於恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽註有關事項的公告」，自8月26日起，廣州市公安機...

電影《八佰》熱映 上海四行倉庫參觀者驟增

大陸電影院重新開放後首部上映的新片《八佰》在這個暑期激發了觀眾深厚愛國熱情。影片上映只短短三天，片中「四行倉庫保衛戰」的...

男遭虐死 曾脫光跪街讓小三暴打

內蒙古包頭一名男子渾身是傷死在酒店內，警方通過監控系統發現，該男子生前與一名呂姓女子在酒內獨處近7小時，警方懷疑男遭呂女虐打致死，已將呂女刑事拘留。死者妻子指出，丈夫曾在街頭脫光跪地遭呂女毆打，兩人對外更自稱是情侶關係。

2醫學生救人未成反遭惡評 學校：你們救人的姿勢很美

一位中年男子在湖南常德火車站突然發病倒地，兩名趕火車的女孩立刻停下來施救，分別進行心肺復甦與人工呼吸，雖然最終搶救無效，但整個過程被拍下傳上網，網友大力稱讚。但網路上也出現「兩名女孩最終因為沒有行醫資格被男子家屬告上法庭」的說法，引發關注，當事人表示「有受到傷害，但不想糾結」。

重慶兩老受困洪水 鄰居用竹竿隔空送飯

重慶洪峰過境，80歲的盧爺爺和吳婆婆，來不及撤離，被困家中。停電停氣，吃飯成了問題。這兩天，幸虧隔壁樓上的好鄰居，把做好的飯菜，通過竹竿滑送到老人的家中，才讓老兩口不至於挨餓。

老師變石匠 刻字助雲南少數民族童學漢字

廣東珠海教師許玉輝派駐到雲南怒江州格力小學支教，他發現當地僳族的孩子漢字字彙量不足，許多家長不識字，孩子學習更不利。為了讓孩子們多接觸漢字，許玉輝想到一個特殊的方法。他學校操場旁的石階上刻下一個個漢字，讓孩子可以臨摹學習，目前已經刻好1700多個。

玩遊戲變裸聊…王思聰「陪練」平台涉黃 封逾2萬帳戶

中國首富、萬達集團董事長王健林的兒子王思聰投資的「比心陪練」被指涉黃嚴重，該平台被指控有女陪練在幕後團伙指揮下，主動向玩家們兜售「深夜服務」，主要是視頻裸聊和性服務。此外，涉及侵權官司的樂視網董事長劉延鋒被北京法院下令限制消費。

小官巨貪！雲南貧縣醫院院長 受賄2100萬破紀錄

雲南西雙版納州臘縣曾是農民人均月收入僅1000元的國家級貧困縣，當地的臘縣人民醫院前院長王明亮卻能在任職18年間受賄高達2100萬元（人民幣，下同，約306萬美元），單房屋就收了12套，刷新當地貪腐涉案金額紀錄。雲南省紀委監委形容34歲便當上院長的王明亮是「小官巨貪的雙面人」。

「天若有情」、「掃毒」香港導演陳木勝癌逝 劉德華心痛

香港導演陳木勝昨因鼻咽癌離世，終年58歲，留下太太、一子一女。港媒報導，他去年底在拍攝最後一部由甄子丹、謝霆鋒主演的「怒火」時，身體感到不適，檢查後才發現鼻咽癌末期，想不到如今撒手人寰，令親友相當難過。

陳木勝執導30年 警匪、動作片代言人 5度獲提名金像獎

香港著名導演陳木勝生前拍過不少膾炙人口的作品，當中包括由劉德華及吳倩蓮主演的「天若有情」，而這作品也是陳木勝的導演處女作品。之後他也曾執導過不同類型的作品，但以警匪動作電影居多，如「衝鋒隊怒火街頭」、「新警察故事」、「保持通話」及「掃毒」等，及由甄子丹及謝霆鋒主演的遺作「怒火」。

苗栗、武漢視訊 4項經驗交流

由武漢市台資企業協會及台灣客家總商會共同舉辦的「山水相依‧雙城情深」活動，日前在苗栗與武漢，以視訊連線方式同步舉行。

陸科技活動周 秀戰「疫」成果

大陸「2020年全國科技活動周」暨北京科技周啟動式23日在北京舉辦，湖北武漢設分會場。本屆大陸全國科技活動周將集中展示中...

熱門新聞

陸男癱坐路邊失禁 疑因喝生水致腦中長寄生蟲

軟硬兩手？陸大規模軍演 環時卻喊：不希望台海爆戰爭

遭中共當局開除 蔡霞：習近平治下不容異見 本已想退黨

武漢弘芯半導體傳出危機 資金鏈隨時斷裂

充滿「牛肉味」的水滸傳 為何豪傑們這麼愛來斤熟牛肉？

深圳特區40周年 港媒：習近平可能南下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。