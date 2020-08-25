電影《八佰》熱映 上海四行倉庫參觀者驟增

大陸電影院重新開放後首部上映的新片《八佰》在這個暑期激發了觀眾深厚愛國熱情。影片上映只短短三天，片中「四行倉庫保衛戰」的真實所在地-上海四行倉庫抗日紀念地也迎來了參觀人數的驟增，達到了平日的兩倍多。

據香港文匯網，館方透露，四行倉庫參觀採用網上預約制，截止目前，三天後的預約都已經滿額。而即便是周一閉館日當天，門口依然有大批的觀眾前來駐足、獻花和留影。

《八佰》是7月20日大陸電影復工以來新上映的第一部大片，主要講述1937年淞滬抗戰期間，謝晉元將軍率領「八百壯士」死守四行倉庫，抵抗日本侵略的故事。今年也是抗日戰爭勝利75周年，這樣一部熱血大片，也極大激發了觀眾的愛國熱情。截止目前，影片票房已經突破9億元人民幣。

而可能令電影商意想不到的是，位於上海的四行倉庫原址連日來也被觀眾「擠爆」。上個周末至今，天天參觀預約滿額。不少乘興而來的觀眾，即便無法進入現場，也會在館外的晉元紀念廣場久久駐足，拍照留念。

對於上海市民來說，泥城橋(現名西藏路橋)腳下的四行倉庫是非常熟悉的抗戰遺址。「四行」倉庫，是當時上海大陸、金城、鹽業和中南四家銀行的聯合倉庫，因此得名。1937年抗戰打響，氣焰囂張的日本侵略者曾揚言「一個月中佔領上海」、「三個月滅亡中國」，然而在此處就遭遇了謝晉元率領的將士們的殊死抵抗。

直至十月下旬，日軍仍沒有攻下四行倉庫，而謝晉元和累計到此參加戰鬥的四百多將士浴血奮戰的壯舉也極大鼓舞了中國軍民，海內外媒體爭相報導。1937年10月29日的《大公報》亦曾有標題為《八百壯士決死戰，萬千市民爭慰勞》的報導，並配發短評《向八百壯士致敬》。此後，由夏之秋譜曲的歌曲《歌八百壯士》更是轟動世界華人圈，直到現在，兩岸的抗戰老兵們仍會哼唱「中國不會亡，你看民族英雄謝團長，中國一定強……」。

八十多年來，四行倉庫這座上海建築史上唯一的歐式建築倉庫也被視為上海乃至全中國奮起抵禦外來侵略的標誌，而一直受到保護，並建起了紀念館。紀念館外還有「晉元路」和「晉元中學」。