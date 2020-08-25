西寧機場 三期擴建工程開工

西寧曹家堡國際機場三期擴建工程開工儀式24日在西寧機場舉行，標誌著青藏高原最大國際機場三期擴建工程正式開工。

中新社報導，西寧機場是青藏高原最大民用國際機場，目前開通運營了東京、吉隆坡、曼谷、芽莊、暹粒5條國際航線及朝覲包機。

西寧機場三期擴建工程總投資105.1億元（人民幣，下同），包括機場工程、空管工程和供油工程，按照滿足2030年旅客吞吐量2100萬人次、貨郵吞吐量12萬噸的目標設計。其中機場工程總投資99.8億元，建設內容主要包括一條與跑道等長的第二平行滑行道、15.8萬平方公尺的T3航站樓，擴建站坪並調整布局，機位總數達到75個，建設16.9萬平方公尺的綜合換乘交通中心以及相關生產生活設施。

該工程被列為大陸國家發展和改革委員會、民用航空局、青海省的重點項目，也是青海民航歷史上投資和建設規模最大的項目。

「十三五」以來，青海民航客運連續四年百萬級增長，西寧機場2019年旅客吞吐量突破700萬人次，影響力、競爭力、服務發展能力顯著增強，在支撐對外開放和經濟社會發展中彰顯了新動力作用。

大陸民用航空局總飛行師萬向東說，西寧機場三期擴建工程也成為西北轄區乃至大陸全國範圍推進最快的樞紐機場項目之一。