三亞旅遊 暑期火爆恢復

隨著新冠肺炎疫情趨緩，海南三亞旅遊呈現火爆恢復。根據三亞市旅遊和文化廣電體育局數據顯示，7月份，三亞市住宿設施接待過夜遊客162.32萬人次，同比下降2.73%，環比增長32.51%。

而過夜旅遊總收入39.29億元（人民幣，下同），同比增長5.70%，環比大增94.02%。

中新社報導，新冠肺炎疫情讓三亞旅遊在1月下旬戛然而止，涉旅場所暫停營業一個月之後，開始從谷底爬坡。

在實施「海南人遊海南」「以價換量」等策略之後，三亞的旅遊業者瞄準暑期做營銷，藉助親子遊、免稅購物遊、酒店度假遊等頗受歡迎的出遊新方式，促使三亞成為大陸國內旅遊業先行恢復繁榮的地區之一。

大東海酒店市場銷售總監陳城注意到，三亞高端度假酒店率先火熱，到7月底，這波熱度已傳遞到中檔酒店。陳城表示，「最近都是趨於滿房狀態，住客主要由看好自貿港政策來尋商機的商務人群和暑期度假的年輕家庭構成。」

統計顯示，三亞鳳凰國際機場大陸國內航班起降架次以及旅客吞吐量已逐漸恢復至去年同期水平；7月三亞機場航班量和旅客吞吐量環比大漲。

租車自駕是不少遊客應對疫情的選擇。在線旅行商攜程注意到，進入6月，租車訂單增長的同時，海南租跑車的遊客數量是去年的3倍以上，其中三亞的跑車租賃增長最快。

「遊客團散比由以往的6：4變為現在的4：6。」為進一步適應「散客時代」，天涯海角景區市場營銷部工作人員吳晶華說，景區新近啟用的遊客中心除正常購票外，還增加母嬰室、行李寄存處、兒童玩樂區、智能展示區。

租賃遊艇出海是三亞近年來流行的新玩法。據三亞海事局統計，僅7月份，三亞遊艇出海達13605艘次，艇載遊客91389人次，與去年同比增長超一倍。

「三亞暑期旅遊的火爆恢復超出我們一部分的預期。」三亞市旅遊推廣局市場推廣部總監馬南認為，國外疫情防控的不穩定，使得三亞承接大部分計畫出境的客流，「對我們建設國際旅遊消費中心是一個極大鼓舞」。