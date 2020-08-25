博物館雲觀展 參觀量多倍成長

一面多年被默默放置在寧夏博物館展廳一角的元代銅鏡，最近「搖身一變」，成為影音網站嗶哩嗶哩上的新「網紅」。「寧夏風景太美了，我想去看看那面銅鏡，也想看看寧夏。」在北京從事編輯出版工作的王樂說。她在網上看到寧夏博物館講解員趙靜講述這面名為「柳毅傳書人物故事鏡」的影片，被鏡子背後的千年愛情故事打動。

新華社報導，今年年初，新冠肺炎疫情 來襲，大陸各地博物館不得不宣布閉館，但大眾和文化近距離接觸的大門卻不能關。為此，許多博物館推出「雲觀展」「雲直播」，試圖依靠網絡直播、VR等新技術手段，讓人們在家也能獲得盡可能接近實地參觀的體驗。

「國寶講述人（雲講國寶）—全國文博在線講解直播推介活動」是其中一次嘗試，有242家博物館參與。寧夏博物館目前已經製作完成了關於鎏金銅牛、石雕力士志文支座、吉祥遍至口和本續等6件文物的短影片，在嗶哩嗶哩、微博、微信、抖音等廣為傳播。

寧夏博物館位於中國大陸西北，館藏相對較少，但在博物館熱帶動下，年參觀量逐年上升，2019年達到了59萬人次。與此同時，線上傳播受眾也增長很快，截至今年8月底，寧夏博物館新媒體粉絲累計超過5萬人，總瀏覽量超過440萬，是去年全年的8.8倍。

為了讓觀眾們更好地「聽故事」，博物館界早就進行各種嘗試。從文博探索類節目「我在故宮修文物」「國家寶藏」，到「故宮社區」「數字敦煌」等網上展示項目，讓許多年輕人對這一「冷門」行業產生興趣。