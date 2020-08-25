博物館雲觀展 參觀量多倍成長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

一面多年被默默放置在寧夏博物館展廳一角的元代銅鏡，最近「搖身一變」，成為影音網站嗶哩嗶哩上的新「網紅」。「寧夏風景太美了，我想去看看那面銅鏡，也想看看寧夏。」在北京從事編輯出版工作的王樂說。她在網上看到寧夏博物館講解員趙靜講述這面名為「柳毅傳書人物故事鏡」的影片，被鏡子背後的千年愛情故事打動。

新華社報導，今年年初，新冠肺炎疫情 來襲，大陸各地博物館不得不宣布閉館，但大眾和文化近距離接觸的大門卻不能關。為此，許多博物館推出「雲觀展」「雲直播」，試圖依靠網絡直播、VR等新技術手段，讓人們在家也能獲得盡可能接近實地參觀的體驗。

「國寶講述人（雲講國寶）—全國文博在線講解直播推介活動」是其中一次嘗試，有242家博物館參與。寧夏博物館目前已經製作完成了關於鎏金銅牛、石雕力士志文支座、吉祥遍至口和本續等6件文物的短影片，在嗶哩嗶哩、微博、微信、抖音等廣為傳播。

寧夏博物館位於中國大陸西北，館藏相對較少，但在博物館熱帶動下，年參觀量逐年上升，2019年達到了59萬人次。與此同時，線上傳播受眾也增長很快，截至今年8月底，寧夏博物館新媒體粉絲累計超過5萬人，總瀏覽量超過440萬，是去年全年的8.8倍。

為了讓觀眾們更好地「聽故事」，博物館界早就進行各種嘗試。從文博探索類節目「我在故宮修文物」「國家寶藏」，到「故宮社區」「數字敦煌」等網上展示項目，讓許多年輕人對這一「冷門」行業產生興趣。

博物館 直播 故宮

延伸閱讀

拚政績 柯文哲：2年內雙子星、E1E2開工西區再現亮點

培植學生策展力！9/6前臺史博故事臺灣獎首屆創作展驚喜展出

鬼月不怕鬼！籤詩符咒登上美術館 樂團奏「妖怪台灣」

50歲「囤物癖」女裝大叔開辦博物館 靠人頭、玩具成當地景點

相關新聞

上海迪士尼入園 不再限預約

上海迪士尼樂園從8月24日起，入園政策將進一步調整，年卡或非指定日票的遊客，無需在到訪樂園前提前預約日期，可以在符合他們...

博物館雲觀展 參觀量多倍成長

一面多年被默默放置在寧夏博物館展廳一角的元代銅鏡，最近「搖身一變」，成為影音網站嗶哩嗶哩上的新「網紅」。「寧夏風景太美了...

三亞旅遊 暑期火爆恢復

隨著新冠肺炎疫情趨緩，海南三亞旅遊呈現火爆恢復。根據三亞市旅遊和文化廣電體育局數據顯示，7月份，三亞市住宿設施接待過夜遊...

西寧機場 三期擴建工程開工

西寧曹家堡國際機場三期擴建工程開工儀式24日在西寧機場舉行，標誌著青藏高原最大國際機場三期擴建工程正式開工。

電影《八佰》熱映 上海四行倉庫參觀者驟增

大陸電影院重新開放後首部上映的新片《八佰》在這個暑期激發了觀眾深厚愛國熱情。影片上映只短短三天，片中「四行倉庫保衛戰」的...

廣東民眾25日起可申請澳門旅遊

廣州市公安局出入境管理支隊24日公布「關於恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽註有關事項的公告」，自8月26日起，廣州市公安機...

男遭虐死 曾脫光跪街讓小三暴打

內蒙古包頭一名男子渾身是傷死在酒店內，警方通過監控系統發現，該男子生前與一名呂姓女子在酒內獨處近7小時，警方懷疑男遭呂女虐打致死，已將呂女刑事拘留。死者妻子指出，丈夫曾在街頭脫光跪地遭呂女毆打，兩人對外更自稱是情侶關係。

2醫學生救人未成反遭惡評 學校：你們救人的姿勢很美

一位中年男子在湖南常德火車站突然發病倒地，兩名趕火車的女孩立刻停下來施救，分別進行心肺復甦與人工呼吸，雖然最終搶救無效，但整個過程被拍下傳上網，網友大力稱讚。但網路上也出現「兩名女孩最終因為沒有行醫資格被男子家屬告上法庭」的說法，引發關注，當事人表示「有受到傷害，但不想糾結」。

重慶兩老受困洪水 鄰居用竹竿隔空送飯

重慶洪峰過境，80歲的盧爺爺和吳婆婆，來不及撤離，被困家中。停電停氣，吃飯成了問題。這兩天，幸虧隔壁樓上的好鄰居，把做好的飯菜，通過竹竿滑送到老人的家中，才讓老兩口不至於挨餓。

老師變石匠 刻字助雲南少數民族童學漢字

廣東珠海教師許玉輝派駐到雲南怒江州格力小學支教，他發現當地僳族的孩子漢字字彙量不足，許多家長不識字，孩子學習更不利。為了讓孩子們多接觸漢字，許玉輝想到一個特殊的方法。他學校操場旁的石階上刻下一個個漢字，讓孩子可以臨摹學習，目前已經刻好1700多個。

玩遊戲變裸聊…王思聰「陪練」平台涉黃 封逾2萬帳戶

中國首富、萬達集團董事長王健林的兒子王思聰投資的「比心陪練」被指涉黃嚴重，該平台被指控有女陪練在幕後團伙指揮下，主動向玩家們兜售「深夜服務」，主要是視頻裸聊和性服務。此外，涉及侵權官司的樂視網董事長劉延鋒被北京法院下令限制消費。

小官巨貪！雲南貧縣醫院院長 受賄2100萬破紀錄

雲南西雙版納州臘縣曾是農民人均月收入僅1000元的國家級貧困縣，當地的臘縣人民醫院前院長王明亮卻能在任職18年間受賄高達2100萬元（人民幣，下同，約306萬美元），單房屋就收了12套，刷新當地貪腐涉案金額紀錄。雲南省紀委監委形容34歲便當上院長的王明亮是「小官巨貪的雙面人」。

熱門新聞

陸男癱坐路邊失禁 疑因喝生水致腦中長寄生蟲

軟硬兩手？陸大規模軍演 環時卻喊：不希望台海爆戰爭

遭中共當局開除 蔡霞：習近平治下不容異見 本已想退黨

武漢弘芯半導體傳出危機 資金鏈隨時斷裂

充滿「牛肉味」的水滸傳 為何豪傑們這麼愛來斤熟牛肉？

深圳特區40周年 港媒：習近平可能南下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。