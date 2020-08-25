上海迪士尼入園 不再限預約

聯合報 / 大陸新聞中心/綜合報導
上海迪士尼樂園8月24日開始實行預約新規，為遊客提供更多靈活與便利服務。（中新社）
上海迪士尼樂園8月24日開始實行預約新規，為遊客提供更多靈活與便利服務。（中新社）

上海迪士尼樂園從8月24日起，入園政策將進一步調整，年卡或非指定日票的遊客，無需在到訪樂園前提前預約日期，可以在符合他們年卡或門票類別的任意適用入園日期入場。其他遊客可以購買包括當日在內的樂園指定日票入園遊玩（視門票庫存而定）。

據中新網報導，上海迪士尼樂園重新開業後，原本實行限流開放政策，所有到訪樂園的遊客必須提前線上預約，並且不售賣當日門票。迪士尼當時的每日遊客承載量不超過最大承載量的30%，如果選定日期的預約入園名額已滿則必須更換其他日期。

近期，大陸國家文化和旅遊部下發「關於推進旅遊企業擴大復工復業有關事項的通知」，調整旅遊景區限量由最大承載量的30%調至50%。

但上海迪士尼樂園也表示，根據上海迪士尼樂園現行的客流管理政策，如遇「大客流日」（目前為50%），且務必採取相關措施，上海迪士尼樂園保留暫停銷售所有當日票務產品並禁止所有年卡用戶當日入園的權利。

此外，現在所有到訪上海迪士尼樂園的遊客，仍須在到達樂園主入口前，提交每位遊客的入園日期及個人資訊。

上海迪士尼

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