廣東民眾25日起可申請澳門旅遊

廣州市公安局出入境管理支隊24日公布「關於恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽註有關事項的公告」，自8月26日起，廣州市公安機關出入境管理部門恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽註（含團體旅遊、個人旅遊簽註）。申請人可於8月25日起提前預約，按預約時間和地點前往辦證窗口辦理。

據香港文匯網報導，廣州公安局指出，因疫情防控需要，廣州全市出入境簽註自助設備繼續關停，所有業務需提前預約後前往辦證窗口辦理。自8月25日，廣東省居民可預約申請辦理赴澳門旅遊簽註，請申請人按照預約時間、地點前往辦理。赴澳門旅遊簽註的辦理時間為7個工作日。

同時，暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員以及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員赴澳門出入境證件及簽註。辦理赴澳門旅遊簽註的申請人需現場掃瞄「疫情防控行程卡」小程序碼並向前台工作人員出示掃瞄結果。

有廣州市民表示，留意到近期粵澳口岸通關措施陸續「鬆綁」，珠海之前已率先恢復赴澳門自由行，可見澳門當地的疫情防控工作也做得很好，期待恢復正常的粵澳跨境雙城生活。「我會考慮到澳門購買化妝品等，也期待香港疫情能早日好轉，實現穗港澳一程多站出遊」。