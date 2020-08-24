男遭虐死 曾脫光跪街讓小三暴打

內蒙古包頭一名男子渾身是傷死在酒店內，警方通過監控系統發現，該男子生前與一名呂姓女子在酒內獨處近7小時，警方懷疑男遭呂女虐打致死，已將呂女刑事拘留。死者妻子指出，丈夫曾在街頭脫光跪地遭呂女毆打，兩人對外更自稱是情侶關係。

澎湃新聞報導，有網友曾於6月19日在保定街頭目睹「辣眼睛」一幕：一名高挑瘦弱的男子在街頭遭女伴暴打數分鐘，該女甚至「命令」男子脫光衣服當街跪下，男子不發一語，乖乖聽令，路人看了直呼可憐。

網友爆料指出，6月19日下午3時左右，在保定建國路嘉會元小區附近聽到女性尖銳的咆哮聲，駐足察看，發現咆哮聲是從一間商舖前發出，上前查看時不禁被眼前的場景驚呆了：一名成年男子全身赤裸跪在地上，任由女子用皮帶抽打面部，旁邊聚集不少圍觀者，其中多人上前勸阻，但施暴者不為所動。

爆料網友表示，整個過程中，跪地男子未發一言，唯命是從，最後，兩名老者攔在二人中間，提示男子穿好衣服，與女子一同離開了現場。

據了解，死於包頭酒店內的男子與保定街頭的男子應為同一人，而在保定街頭施暴的女子，應該就是被刑拘的呂女。