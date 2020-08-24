2醫學生救人未成反遭惡評 學校：你們救人的姿勢很美

一位中年男子在湖南常德火車站突然發病倒地，兩名趕火車的女孩立刻停下來施救，分別進行心肺復甦與人工呼吸，雖然最終搶救無效，但整個過程被拍下傳上網，網友大力稱讚。但網路上也出現「兩名女孩最終因為沒有行醫資格被男子家屬告上法庭」的說法，引發關注，當事人表示「有受到傷害，但不想糾結」。

紅星新聞報導，事件中的兩名好孩是成都中醫藥大學眼科學院研究生，今年碩士畢業，讀研期間在醫院輪崗實習，參與過不少次急救。當天原打算前往成都參加考試，但在前往站台的天橋上目睹58歲男子倒地，顧不上趕火車，立刻停下來施救，直到救護車趕到現場。

火車站的副站長吳新庭表示，工作人員到場後不到2分鐘，兩名女孩正好經過，見有人昏倒，便加入了急救。不幸的是，該男子最終搶救無效離世。網路上流傳的視頻顯示，兩名女孩在離開的瞬間，忍不住淚流滿面。

針對網上「兩名女孩最終因為沒有行醫資格被男子家屬告上法庭」的說法，死者家屬澄清表示：「不明真相隨便亂評論是不道德的。」事發後，逝者家屬向兩名女生深深鞠躬致謝：「你們已經做到最好了，真的真的非常感謝你們。」「雖然人走了，但必須要感恩」。

這段救人的視頻在網上傳播後，不少人安慰兩位救人的女孩：「你們已經盡力了」、「你們盡力了，別自責，好樣的」。成都中醫藥大學官方微博發表評論：「你們跪地救人的姿勢很美。」學校擬於新生開學典禮授予兩名同學校長特別獎。