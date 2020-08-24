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重慶兩老受困洪水 鄰居用竹竿隔空送飯
重慶洪峰過境，80歲的盧爺爺和吳婆婆，來不及撤離，被困家中。停電停氣，吃飯成了問題。這兩天，幸虧隔壁樓上的好鄰居，把做好的飯菜，通過竹竿滑送到老人的家中，才讓老兩口不至於挨餓。
重慶廣電報導，盧爺爺住在巴南區一棟公寓7樓，日前江水暴漲，老兩口因為睡得較早，沒有聽到社區通知撤離的消息。一覺醒來，發現江水已經淹沒了一樓。
社區隨後派了衝鋒舟救援，可是沒有成功。吳婆婆說，因為漲水，停氣停電，當時家中只剩下了兩個饅頭。幸虧隔壁8樓的馬女士，這才讓他們的生活有了著落。一日三餐，全靠馬女士通過長長的竹竿送過來。
馬女士說，前兩天在陽台上看漲水的時候，突然聽到對面7樓有老年人的聲音，通過詢問，才知道老兩口被困，吃飯成了問題。
面對吳婆婆的誇獎，馬女士顯得有點不好意思，她覺得自己只是做了一件很平常的事。
之後水位消退，小區逐漸恢復正常秩序。馬女士說，她準備去成都，臨走之前，她還特地把卡式爐留給了老兩口，讓他們能夠自己做飯吃。
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