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老師變石匠 刻字助雲南少數民族童學漢字

世界日報 / 中國新聞組／北京24日電

廣東珠海教師許玉輝派駐到雲南怒江州格力小學支教，他發現當地僳族的孩子漢字字彙量不足，許多家長不識字，孩子學習更不利。為了讓孩子們多接觸漢字，許玉輝想到一個特殊的方法。他學校操場旁的石階上刻下一個個漢字，讓孩子可以臨摹學習，目前已經刻好1700多個。

中國教育報報導，烈日之下，許玉輝手持電磨機專心雕刻著，旁邊的老師從水桶中接水給機器和石磚降溫。許玉輝說，他從珠海來到怒江以後，發現當地僳族孩子漢字學習程度不足，「特別是不少學生父母不識字，講不好普通話，這對孩子學習是不利的」。

他想到可以利用毛筆在石磚上寫字，「火山石磚是一種天然的水寫紙，不費一紙一墨，用清水就能在上面練字。何不把小學必會字刻在石磚上，學生一有時間就可以在上面描畫，這樣既能傳承優秀傳統文化，而且低碳環保」。

在校方支持下，他開始了這項大工程。每刻一個字都要先將文字設為標楷體，透過電腦打印到紙上，再用複寫紙墊在底下，用硬筆沿字的邊緣描畫複寫到石磚上，之後用電磨機把文字痕跡雕刻出來。「刻一個字，光是用電磨機修磨，就要10分鐘」。

許玉輝一有時間就在石階上刻字，引得學生湊過來觀看，還時不時地說： 「老師，你辛苦了，休息一下吧！」

許玉輝說：「當我抬頭與孩子對視的那一刻，我感受到了莫大的鼓舞，只要孩子們能受益，再辛苦也是值得的！」

目前，小學一至六年級共2500個必寫字，許玉輝已刻好1700多個。

廣東

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