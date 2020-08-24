玩遊戲變裸聊…王思聰「陪練」平台涉黃 封逾2萬帳戶

中國首富、萬達集團董事長王健林的兒子王思聰投資的「比心陪練」被指涉黃嚴重，該平台被指控有女陪練在幕後團伙指揮下，主動向玩家們兜售「深夜服務」，主要是視頻裸聊和性服務。此外，涉及侵權官司的樂視網董事長劉延鋒被北京法院下令限制消費。

澎湃新聞報導，遊戲陪練平台「比心陪練」官方微博21日發布聲明稱將加強內容審核，在接到用戶舉報和風控系統識別告警後，平台已採取帳號凍結、列入黑名單風控系統等措施。目前累計永久封禁涉黃帳號超過2萬個。「比心陪練」成立於2014 年，前身為「魚泡泡」App，目前全中國有超過3000萬名用戶。

據人民日報報導，「比心陪練」平台以成年人為主，也不乏初、高中生混在平台。平台設有青少年模式，該模式下部分功能無法正常使用，監護人可設置監護密碼。不過，有陪練師說，平台對玩家的年齡審核並不嚴實。

「比心陪練」表示，對一切違規行為始終秉持零容忍態度，並已上線「人臉識別」、強化「未成年人保護模式」等技術手段和方法，切實履行平台監管責任，也歡迎廣大公眾監督。

另據據中國執行信息公開網消息，近日，北京市朝陽區人民法院下發的2020京0105執18829號限制消費令顯示，法院於7月23日立案執行申請人華強方特（深圳）動漫有限公司申請執行樂視網信息技術（北京）股份有限公司知識產權合同糾紛一案，因樂視網公司未在期限內履行給付義務，將對樂視網公司採取限制消費措施，限制樂視網公司及法定代表人劉延峰不得實施相關高消費及非生活和工作必需的消費行為。