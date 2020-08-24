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小官巨貪！雲南貧縣醫院院長 受賄2100萬破紀錄

世界日報 / 中國新聞組／北京24日電

雲南西雙版納州臘縣曾是農民人均月收入僅1000元的國家級貧困縣，當地的臘縣人民醫院前院長王明亮卻能在任職18年間受賄高達2100萬元（人民幣，下同，約306萬美元），單房屋就收了12套，刷新當地貪腐涉案金額紀錄。雲南省紀委監委形容34歲便當上院長的王明亮是「小官巨貪的雙面人」。

開屏新聞報導，1964年出生的王明亮，2020年4月被西雙版納州中級人民法院以受賄罪、貪污罪、國有事業單位人員濫用職權罪，數罪併罰，一審判處有期徒刑19年，並處罰金1000萬元，沒收所得房產，並追繳違法所得1554.4萬元。

文中並列出王明亮十個「驚心的貪腐細節」。文中稱，1998年，外科醫師出身的王明亮就擔任臘縣人民醫院院長，曾因工作表現傑出被評為省級「勞動模範」等多個獎項。王明亮第一次收受賄賂是梁姓藥商給他3.8萬元現金，梁姓藥商事後說：「我把3.8萬元現金送給王明亮的時候，他表現得很激動，對我說了幾聲謝謝就把錢收下了」。

王明亮擔任縣醫院院長長達18年，其間利用職務便利，使商人拿到醫院價值2.6億元的藥品供應權，以及醫院工程、醫療器械設採購等案，收受好處費1220餘萬元、12套房產及1輛名車。王明亮甚至在2010年將醫院的婦產科、皮膚科、五官科承包給王姓商人並收受好處費。

王明亮還以申請退休為由，同時擔任其占股經營的臘城南醫院擔任院長，明目張膽地領著雙份工資。直到被函詢，他仍大言不慚說：「無論黨的18大以前還是黨的18大以後，拒絕收送紅包禮金是我『以德樹威』的警示。」

2018年11月，王明亮涉嫌嚴重違紀違法被調查；2019年5月被開除黨籍和取消享受的待遇，罪名是以偽造、銷毀證據等方式對抗組織審查，利用職務之便為他人謀取利益並收受他人巨額賄賂等。

文中並形容王明亮是「蒼蠅的體格，老虎的胃口」，作為一名當時年工資收入不超過16萬元的科級幹部，在院長18年任期裡瘋狂斂財。

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