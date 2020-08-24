「天若有情」、「掃毒」香港導演陳木勝癌逝 劉德華心痛

香港導演陳木勝昨因鼻咽癌離世，終年58歲，留下太太、一子一女。港媒報導，他去年底在拍攝最後一部由甄子丹、謝霆鋒主演的「怒火」時，身體感到不適，檢查後才發現鼻咽癌末期，想不到如今撒手人寰，令親友相當難過。

陳木勝的「怒火」後期製作已交由其他人接手，正排期上映。他生前拍過不少著名電影，包括劉德華、吳倩蓮主演的「天若有情」、「雙雄」、「新警察故事」、「保持通話」和「掃毒」等等。曾五度獲香港電影金像獎最佳導演獎提名，但卻與獎無緣。

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明報報導，陳木勝最近數月在沙田威爾斯親王醫院留醫，日前經楊受成安排轉到養和醫院，但轉院兩日不敵癌魔病逝。他與太太育有一子一女。

據報導，圈中好友及曾合作的藝人得悉噩耗，十分震驚及哀痛。當年「天若有情」由杜琪峯監製、陳木勝執導，杜琪峯對陳木勝離世感難過，讚他是好好的導演。劉德華與陳木勝除「天若有情」，還合作過「嘩！英雄」、「新少林寺」，他傷心說：「很難接受，很心痛，但人生無常！」

報導稱，古天樂與陳木勝合作過「寶貝計畫」、「保持通話」、「掃毒」、「五個小孩的校長」等電影。他回覆傳媒以「心情低落」形容此刻情緒。

報導說，謝霆鋒與甄子丹演出陳木勝最後作品「怒火」，謝霆鋒在社交網悼念：「陳木勝導演離開了我們，從「特警新人類」、「新警察故事」、「新少林寺」、「男兒本色」……到「怒火」，他是我的恩師，不管是演戲還是做人，都深深影響著我。永遠懷念你。」甄子丹心情沉重：「不知怎樣形容這沉痛和悲傷的心情……永別了朋友，一路走好！」

郭富城因他稱帝金馬獎

報導指，郭富城憑陳木勝執導的「三岔口」，首次在金馬獎稱帝，郭富城說：「很愕然，很難過，一時間也未能接受。他是心靈導師，人品好好。我會永遠懷念他！希望他的家人節哀！」

報導稱，「五個小孩的校長」導演關信輝受訪時泣不成聲，說6月時曾跟陳木勝短訊聯絡，當時答他在努力中，很不捨得對方。楊千嬅、蔡卓妍、陳家樂、馮德倫…等圈中人也有發文悼念。