陳木勝執導30年 警匪、動作片代言人 5度獲提名金像獎

香港著名導演陳木勝生前拍過不少膾炙人口的作品，當中包括由劉德華及吳倩蓮主演的「天若有情」，而這作品也是陳木勝的導演處女作品。之後他也曾執導過不同類型的作品，但以警匪動作電影居多，如「衝鋒隊怒火街頭」、「新警察故事」、「保持通話」及「掃毒」等，及由甄子丹及謝霆鋒主演的遺作「怒火」。

處女作「天若有情」一舉成名

香港01報導，陳木勝在1990年由電視圈殺入影壇，而他首部執導的作品就是由劉德華及吳倩蓮主演的「天若有情」，電影票房及口碑都相當好，為劉德華創造「華Dee」的經典角色，也為吳孟達帶來金像獎最佳男配角獎座。不過，據了解，電影實際上由監製的杜琪峯執導大部分的電影場面。

然而要數陳木勝最在行的電影類型，相信是警匪及動作電影。他受到吳宇森、杜琪峯、徐克影響頗深，曾以「衝鋒隊怒火街頭」、「雙雄」、「新警察故事」、「保持通話」及「掃毒」等五度提名金像獎最佳導演，但可惜總是與獎項擦身而過。

報導稱，陳木勝最後執導的作品「怒火」製作非常認真，劇組在占地4萬呎的戶外，搭了尖沙咀北京道及廣東道街景，而部分鏡頭更真的移師北京道拍攝。難怪當年謝霆鋒都表示：「好難申請！在近年港產片好難看到。」