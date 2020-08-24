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陸高分九號05星 用於國土普查

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸23日在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分九號05星送入預定軌道。此次任務還搭載發射了多功能試驗衛星、天拓五號衛星。圖為長征二號丁運載火箭發射。（中新社）
中國大陸23日在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分九號05星送入預定軌道。此次任務還搭載發射了多功能試驗衛星、天拓五號衛星。圖為長征二號丁運載火箭發射。（中新社）

8月23日10時27分，中國大陸在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分九號05星送入預定軌道，發射順利。這次任務還搭載發射了多功能試驗衛星、天拓五號衛星。

香港中通社報導，高分九號05星是一顆光學遙感衛星，地面像素分辨率最高可達亞米級，主要用於國土普查、城市規畫、土地確權、路網設計、農作物估產和防災減災等領域，可為「一帶一路」建設等提供信息保障。

搭載發射的多功能試驗衛星由大陸軍事科學院負責研製，將在軌對通信、導航、遙感等新技術進行試驗驗證；天拓五號衛星由大陸國防科技大學負責研製，將在軌對船舶、航空器、浮標及物聯網等信息採集新技術進行試驗驗證。

長征二號丁運載火箭（簡稱長二丁火箭）是由中國航天科技集團有限公司八院抓總研製的常溫液體二級運載火箭，起飛推力約300噸，對應700公里太陽同步圓軌道的運載能力為1.2噸，具備不同軌道要求的單星、多星發射能力。

本次發射，火箭面臨夏季高溫環境的挑戰：部分火箭用產品或地面測試設備，特別是精密設備對環境保障溫度要求較高，型號隊伍逐項梳理了產品的保障要求和應對措施。比如，長二丁火箭全箭保溫措施全面，特別為衛星整流罩提供了系列保溫服務，可使衛星處在最舒適的溫度及濕度範圍內。

2020年5月至今，長二丁火箭連續執行了五次火箭發射任務。本次發射的主星是高分九號05星，主要用於國土普查、城市規畫、農作物評估和防災減災等領域。

火箭 一帶一路 高溫

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