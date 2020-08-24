陸科技活動周 秀戰「疫」成果

大陸「2020年全國科技活動周」暨北京科技周啟動式23日在北京舉辦，湖北武漢設分會場。本屆大陸全國科技活動周將集中展示中國大陸科技戰「疫」成果，並以線上科技展等方式為公眾提供體驗、分享科技創新成果的雲端平台。

新華社報導，今年恰逢大陸全國科技活動周舉辦20周年，在疫情防控常態化背景下，活動內容與形式與往年有很大不同。今年大陸科技活動周的主題為「科技戰疫、創新強國」

科技活動周組委會表示，今年科技活動周於8月23日至29日推出，將在大陸各地開展「科學之夜」、「科普援藏」、「科技列車懷化行」、「科研機構、大學向社會開放活動」、「全國科普講解大賽」等10餘項重大科普示範活動。

同時，網路平台成為科普活動主陣地。今年大陸全國科技活動周暨北京科技周首次推出「雲展廳」，借助VR、5G等技術，發揮網絡平台作用，集中展示科技戰疫、科技創新、體驗美好生活、服務脫貧攻堅等內容，為公眾了解、體驗、分享科技創新成果提供更加豐富便捷的舞台，在全社會大力傳播普及科學知識。

大陸全國科技活動周期間，「一帶一路」科普交流周將以線上線下相結合的方式，舉辦「一帶一路」科普展、「雲上科普」表演秀與科普視頻展演等一系列科普活動。「仰望星空」科學之夜活動將於8月25日的中國傳統七夕當晚舉行，在北京天文館推出一場別開生面的「仰望星空」科學故事會。

自2001年首次舉辦以來，全國科技活動周已連續舉辦19屆，成為公眾參與度最高、覆蓋面最廣、社會影響力最大的科普品牌活動。