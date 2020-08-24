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苗栗、武漢視訊 4項經驗交流

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
以「山水相依‧雙城情深」為主題，苗栗與武漢以視訊連線方式，同步舉辦活動。圖為社區婆婆媽媽們舞蹈表演。圖／蘇伯皓提供
以「山水相依‧雙城情深」為主題，苗栗與武漢以視訊連線方式，同步舉辦活動。圖為社區婆婆媽媽們舞蹈表演。圖／蘇伯皓提供

武漢市台資企業協會及台灣客家總商會共同舉辦的「山水相依‧雙城情深」活動，日前在苗栗與武漢，以視訊連線方式同步舉行。

苗栗縣與武漢市已交流多年，今年的交流受限於疫情關係，特別改以視訊連線方式，以「山水相依‧雙城情深」為主題，共同探討推介兩地農特產品、社區疫情防控經驗交流、兩地青年交流、社區文化交流等四個子題，希望透過彼此的經驗交流，讓在新冠疫情的衝擊下，仍能為兩地搭起一座友誼的橋梁。

21日當天，武漢和苗栗農漁業者、社區工作者、社區居民、青年創業者等各界代表200多人參加活動。

武漢市長周先旺致辭時表示，受新冠肺炎疫情影響，武漢和苗栗借助雲端開展交流，雖然千里「屏對屏」，但兩地依舊「心貼心」。希望武漢與苗栗兩地民眾合力推動經貿交流好上加好、人文交流親上加親、交流機制優上加優，著力打造兩地城市交流合作新典範。

苗栗縣長徐耀昌在致辭中表示，武漢與苗栗多年來交流往來熱絡，未來兩地將持續加強實質的交流發展，促進雙方同胞福祉，苗栗縣推薦葡萄、水梨、東方美人茶、酸柑茶、三灣燒、檜木工藝品、蜂蜜等農特產品。

視訊連線中，現場苗栗縣分會場主持人以生動詞語，介紹這些農產品的特色，比如：酸柑茶富經九蒸九曬，含豐富礦物質與維生素，口感酸甜，可預防感冒，增強免疫力；幸福柚子口味酸甜濃郁，肉質細膩；苗栗油甘果口感特別，有保健功效。

同時，武漢會場主持人也推介武漢的農特產品：熱乾麵、鴨脖子、武昌魚、味好美調料等武漢特產。

現場特別安排「頭份舞蹈協會」演出，以及「頭份農會家政班」錄製客家手工花燈編織製作的影片，進行文化交流。

武漢 疫情 苗栗縣

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