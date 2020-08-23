四川15歲女25樓跳下 父接人被砸雙亡

四川瀘縣一名15歲曾姓女生，22日跳下25樓，42歲的曾父在樓下試圖接住女兒也被砸傷，兩人經搶救無效雙雙身亡，目前，具體原因正在調查中。

綜合媒體報導，事發後，曾姓少女跳樓的原因在當地朋友圈廣泛流傳，有兩種說法，一是女孩抗拒補習鋼琴，另外一種說法是女孩因為成績差與家人發生矛盾。

曾姓少女的母親告訴封面新聞記者，女兒患有抑鬱症，在事發前曾住院治療。「查出孩子有病（抑鬱症）後，孩子主動提出想學鋼琴，這才報的班，還買了鋼琴。」

今年上半年，家人在曾姓少女胳膊上發現畫割的傷痕，但怎麼問孩子也不說。「曾經說過『不想活』，也不願意與家裡長輩溝通。」曾姓少女的哥哥說，父母本來在外地打工，今年發現妹妹患有抑鬱症後，從外地回家照顧妹妹。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )