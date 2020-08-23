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被困60℃校車內9小時 廣東5歲童脫水亡

世界日報 / 中國新聞組╱北京23日電

廣東省湛江市遂溪縣界炮鎮嶺仔村五歲男童錦仔，7月14日在乘坐校車到達幼兒園後，被遺忘在校車上，導致男童被鎖在高溫、封閉的環境下近九個小時，被發現時已因嚴重脫水死亡。

瀟湘晨報報導，事發後，幼兒園林姓管理人、校車司機、跟車老師三人被刑事拘留。但調查結果和賠償方案卻遲遲沒有落實，男童的遺體至今仍存放在殯儀館。

據報導，7月14日清晨7時半，錦仔媽媽像往常一樣，在村口把孩子送上了幼兒園的校車，一起上車的還有五六個村裡的學生。當天傍晚5時左右，錦仔媽媽接到幼兒園老師打來的電話，說「錦仔在午休的時候突然休克，被幼兒園校車送到縣人民醫院了。」男童父親說，他和妻子趕往醫院，醫師卻說，錦仔在被送來時就已經沒有了生命體徵。

為什麼好端端的孩子突然就去世了？在場的幼兒園老師沒有給出一個合理的解釋，直到警察要求查看監控的時候，幼兒園老師才承認孩子是在校車內死亡的，而不是在午休房間裡。

據了解，事發當天上午8時左右校車抵達幼兒園，但在下車時，錦仔沒能跟上隊伍，隨後校車被停放在幼兒園對面的空地上，司機在離開校車時，也沒有發現未下車的錦仔。

「那天室外最高溫度有34℃，警察說曝曬後車內的溫度可以達到60℃以上，監控裡我家孩子自己脫光了衣服，還是很熱，求救也沒有人聽見，最終因為嚴重脫水死亡。」男童父親心痛的說，兒子是在下午4時半，校車準備送放學學生回家時才被發現，這時錦仔已經被鎖在校車內將近九個小時。

「出事後，幼兒園說可以給我們賠償20萬人民幣，我們肯定不可能接受。」男童父親說，當地政府已經主導了兩次善後談判，但每次幼兒園都討價還價，雙方陷入僵局。此外，相比賠償，陳鵬更希望警方能盡快調查清楚並對相關人員進行刑事處罰。

幼兒園 校車

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