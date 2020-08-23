大材小用？餘杭街道新血 全是清華、北大碩博士

一張杭州餘杭區招聘公示的截圖近日在朋友圈傳播開來，這份長長的公示名單裡，清一色是來自清華、北大的畢業生，一些崗位還是街道辦事處的，引發熱議。

錢江晚報報導，這份錄取名單中，餘杭街道辦招聘八人，清一色是清華、北大的碩、博士畢業生。有網友覺得，清華北大的畢業生去街道工作，是不是大材小用了？也有網友說，餘杭區這幾年發展快不是沒道理的，只有留住青山，才能贏得未來。

據了解，這份擬錄用人員公示名單並非今年的。餘杭區委組織部相關負責人坦言，「這張公示截圖，是我們2018年面向應往屆高校畢業生招的。」

該負責人表示，清華北大的學生來街道工作並非大材小用，是餘杭經濟社會發展的需要，很多工作專業性強，亟需更多的青年才俊在經濟社會的服務管理上做好專業支撐。

網傳名單中的一位錄用人員柳云南是北京大學法學院碩士，2018年來到餘杭區東湖街道工作，工作一年後，柳云南就升任街道的團工委書記。

相比外地去律所或者到大企業打拼的大學同學，柳云南覺得，自己的工作穩定，晉升渠道暢通，特別是餘杭的生活、工作環境非常好，他也會向自己的學弟學妹推薦來餘杭工作。

據了解，清華北大畢業生選擇來餘杭發展就業，原因多種多樣，比如有的看中杭州整體生活環境的，有的因為對像在餘杭工作的，也有的老家在長三角周邊省市的等等。