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浙江官員效率差領「蝸牛獎」 得獎人抬不起頭

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
浙江麗水縉雲縣蝸牛獎頒獎儀式現場。（取材自瞭望東方）
浙江麗水縉雲縣蝸牛獎頒獎儀式現場。（取材自瞭望東方）

浙江麗水縉雲縣日前召開別具一格的頒獎儀式。獲獎的負責人上台領獎時往往都「抬不起頭」，因為他們拿到的獎勵，是因工作效率太低而獲得的「蝸牛獎」。

紅星新聞報導，在浙江省麗水市縉雲縣2020年項目推進點評會上，當地縣水利局水政科、舒寧醫院遷建項目專人專班攻堅組兩家單位因工作效率太低，被頒發作風建設「蝸牛獎」。

「蝸牛獎的頒發，沒有固定的時間，也不限名額」，尹碧波介紹，獎項評選前都會徵集線索，根據群眾反映的問題及重點單位領導部門的登記意見，確定線索，再進行核查。而每一次獎項涉及的內容、得獎的人數，也會根據群眾反映的問題及核查結果確定，但著重在諸如修路、建操場、安置房修建等民生實事領域的項目上。

今年蝸牛獎的機關得主上台領獎後表態，將「知恥而後勇，知弱而圖強」立刻著手整改，擺正態度，奮起直追提高效率，全力推進機關工作。

縉雲縣紀委宣教室副主任尹碧波表示，該獎項對政府工作人員震動很大，對作風建設起了很好警示作用，不少推進速度慢的項目，也在短時間內得到整改。

「工作要抓緊幹，不然會得蝸牛獎。」這句話已經成了當地不少單位的緊箍咒，因為害怕丟臉，所以擔心自己的單位因為懶政怠政被點名。而在尹碧波看來，設置「蝸牛獎」的初衷，就是要倒逼單位、幹部提振工作作風，直到有一天這個獎頒不出去。

劍指懶政怠政，倒逼政府部門和事業單位出效率，「蝸牛獎」一詞一度成為2018年度十大反腐熱詞。網友評論蝸牛獎「一個敢頒，一個也敢領」。甚至還有網友笑稱「應該還增設螞蟥獎」。

除了縉雲縣，不少地方也在積極開展「蝸牛獎」評選工作。江蘇省泰州市2016年設立蝸牛獎，專治官員不作為。浙江省嵊州市也設立「奔跑獎」、「蝸牛獎」，以公開徵集、媒體曝光、群眾舉報等方式收集。，做為年度目標責任制考核中加分和扣分的依據。

（取材自新華網）
（取材自新華網）

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