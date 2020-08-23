江西貧戶家豪華裝潢 網友嘆「我家才是赤貧」

江西萍鄉經濟技術開發區管委會日前刊發領導走訪貧困戶一文，沒想到貧困戶家中裝潢、豪華沙發陳設令網友亮了眼「比我家還大」，紛紛質疑「豪華貧戶」的真實性。管委會回應這是貧困戶拆遷後安置的公寓房，「判斷一個家庭是否貧困，不能光看房屋的外表」。目前該文章已下架。

澎湃新聞報導，雖然文章已下架，但相關截圖還是在網絡上傳播。文章稱，江西萍鄉經開區黨工委書記李錦林督導村脫貧攻堅工作，19日先後走訪了田中村和三田村的幾戶建檔立卡貧困戶，與貧困群眾面對面交談。

其中文中數張配圖引人關注，田中村的兩戶貧困戶陳男和李男家中，客廳敞亮，地上鋪設大理石瓷磚，歐式宮庭式的沙發上雕花細緻，可以同時容納多人坐著，搭配的茶几也厚實有份量。

這幾張照片讓網民感慨「萍鄉的發展相當不錯」、「一看照片，我家赤貧啊」、「這樣的貧困戶，讓領導賞心悅目」。

報導指出，江西省萍鄉市副市長崔傳鵬21日回應，經開區的農村地區情況與普通農村有所不同，該地的城鎮化水平普遍高於其他地區。崔傳鵬解釋稱，「判斷一個家庭是否貧困，不能光看房屋的外表。可能有些家庭剛剛歷經拆遷，政府提供的拆遷補償條件還是相當不錯的。但這些家庭之中，有的因疾病、殘疾等原因，經濟狀況仍然很拮据。」

管委會工作人員也證實，上述住宅是貧困戶用拆遷補償款自行裝修，在當地貧困戶中這類較為豪華的裝修不是普遍現象。

有人質疑，既然貧困戶已經拿到了拆遷安置補償款，經開區為何還要對他們繼續進行幫扶。對此，當地扶貧辦主任陳海輝表示，按照相關政策，萍鄉經開區在貧困戶退出後堅持正向激勵，留出緩衝期，在脫貧攻堅期內，繼續實行扶持政策，確保脫貧不脫策。