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上海公司惜食出招 倒掉午餐3次就開除

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電

近日，節約糧食的話題受到關注，餐飲等行業相繼推出舉措倡導惜食。上海一家公司推出新規，員工若隨意倒掉公司提供的免費午餐，三次將被辭退。惜食出發點雖然正當，但專家指出以此理由開除員工不合法，公司應該採取其他方式加強內部管理。網友紛紛讚同的說「飯碗不會丟了」。

中國網報導，該上海某諮詢服務公司人事部負責人解釋，每個工作日，公司清點人數後外送午餐，但「發現不少員工選要吃的菜吃，餘下很大部分都被扔了」。

負責人說，有的午餐幾乎動都沒有動過，甚至有員工領取後放在桌上3、4天，直至壞掉扔進垃圾箱。「公司有不少年輕女員工，平時對飲食過分挑剔，」為了有效制止浪費現象，公司領導作了上述規定。員工隨意倒掉公司提供的免費午餐，一次警告、三次將被辭退。

對此，有員工指出，在與該公司簽訂的勞動合同中好像沒有這樣的條款，還有員工查詢了勞動合同法，也沒找到相關規定。網友也認為管理應該更靈活，「提議免費午餐換成餐補不就皆大歡喜嗎」？

勞動法專家談育明認為，企業解除勞動合同法律有明確規定，員工浪費食物屬於個人道德範疇，與勞動紀律關聯度不大，以此為由開除員工並不合法。

上海市保華律師事務所律師潘麗娜表示，規章制度必須經與工會或者職工代表平等協商確定以及向員工公示這兩項法定程序，才能產生約束員工的合法效力，擅自開除員工，缺乏制度依據和法律依據，存在違法風險。

上海

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